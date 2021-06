NBA News: Nets-Security Guard mit Verbindung zu Kevin Durant wird nach Schubser gegen P.J. Tucker gesperrt

Der Mitarbeiter der Brooklyn Nets, der während Spiel 3 P.J. Tucker von den Milwaukee Bucks schubste, wurde für die restliche Serie suspendiert. Dies gab die NBA am Samstag bekannt.

Antjuan Lambert wurde auf den Wunsch von Kevin Durant ein Security Guard des Teams, nachdem er zuvor schon persönlich für den Superstar gearbeitet hatte. Der 35-Jährige stürmte Mitte des dritten Viertels von Spiel 3 auf den Court und schubste Tucker von hinten, während dieser auf dem Court mit Durant aneinandergeriet.

In der Folge kam es zu einem kleinen Tumult, der nun zur Folge hat, dass Lambert nicht mehr im Fiserv Forum von Milwaukee arbeiten darf. Auch im Barclays Center in Brooklyn darf er sich nicht am Spielfeldrand aufhalten. Physische Auseinandersetzungen mit gegnerischen Spielern sind Team-Mitarbeitern logischerweise untersagt.

"Es ist ziemlich verrückt, dass er P.J. einfach attackiert und dabei schubst", sagte Bucks-Forward Bobby Portis. "Meistens kommen Security-Mitarbeiter nur auf den Court, um sich zwischen Leute zu stellen. Er hat hier wohl einige Grenzen überschritten."

Nach dem knappen Sieg der Bucks in Spiel 3 geht es in der Serie am Sonntagabend weiter. Um 21 Uhr deutscher Zeit werden die Bucks versuchen, die Serie 2-2 auszugleichen (live auf DAZN).

Nets vs. Bucks: Die Serie im Überblick - Stand: 2-1