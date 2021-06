NBA News: Lakers-Guard Alex Caruso wegen Marihuana-Besitz festgenommen

Lakers-Guard Alex Caruso ist wegen des Besitzes von Marihuana und Drogen-Utensilien am Dienstag in Texas festgenommen worden. Wie die Polizei von Texas A&M bekanntgab, wurde der NBA-Spieler bereits kurze Zeit später wieder entlassen.

Beide Vorgehen werden lediglich als Ordnungswidrigkeiten geahndet. In 16 der 50 amerikanischen Bundesstaaten ist der Freizeitgebrauch von Cannabis für Personen ab 21 Jahren legalisiert, in Texas jedoch nicht. Wie Lieutenant Bobby Richardson ESPNs Ramona Shelbourne mitteilte, sei das Vergehen festgestellt worden, als Caruso am Easterwood Airport in College Station einen Flug antreten wollte.

Es wurden weniger als zwei Unzen an Marihuana festgestellt, nach Hinterlegung einer Kaution durfte Caruso gehen. Der 27-Jährige verbrachte seine College-Zeit an der Texas A&M, von 2012 bis 2016 lief er für die Aggies auf und hält die Bestmarken bei den Assists und Steals.

Nachdem er im Draft nicht berücksichtigt wurde, erspielte er sich einen Platz in der D-League bei den Oklahoma City Blue und South Bay Lakers. So landete er im Herbst 2017 beim NBA-Team der Lakers, sein mit 5,5 Millionen Dollar dotierter Zweijahresvertrag läuft nun jedoch aus, Caruso wird Unrestricted Free Agent. In der abgelaufenen Spielzeit kam er als wichtiger Bankspieler auf 6,4 Punkte, 2,9 Rebounds und 2,8 Assists (58 Spiele).