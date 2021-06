NBA News: Isaiah Hartenstein will offenbar auf seine Spieleroption verzichten

Isaiah Hartenstein, Big Man der Cleveland Cavaliers, plant offenbar nicht, seine Spieleroption in Höhe von 1,7 Millionen Dollar für die kommende Saison zu ziehen. Dies erklärte Michael Scotto im HoopHype-Podcast. Ein entsprechendes Vorgehen hatte der Deutsche bereits zuletzt angedeutet.

Laut Scotto sei es dennoch wahrscheinlich, dass Hartenstein in Cleveland bleibe. Der 23-Jährige ist dazu berechtigt, Restricted Free Agent zu werden und könnte in der Folge entweder mithilfe des Qualifying Offer oder eines langfristigen Vertrags gehalten werden.

Hartenstein wurde im März von den Denver Nuggets zu den Cavs getradet, seitdem legte er in 16 Partien (2 davon als Starter) 8,3 Punkte, 6,0 Rebounds und 2,5 Assists in knapp 18 Minuten auf. Das Team aus Ohio schloss die Regular Season mit einer Bilanz von 22-50 auf Platz 13 im Osten ab.

"Bisher lief alles gut, ich kann wirklich nicht sagen, wie die Zukunft aussieht, aber ich hoffe, dass wir im Sommer einen Vertrag ausverhandeln können und ich mit den Jungs hier wachsen kann. Das wäre eine tolle Erfahrung", sagte Hartenstein, der 2017 an 43. Stelle von den Houston Rockets gedraftet wurde.

Theis fordert offenbar Midlevel Exception

Bereits zuvor hatte er im Podcast Talkin' Basketball klargestellt, dass er hohe Erwartungen an sich selbst hat: "Ich möchte in der NBA konstant starten, immer besser werden", so Hartenstein: "Wenn man über mich redet, dass man sagt, dass ich einer den besten Center in der NBA bin. Das ist mein Ziel."

Bezüglich Daniel Theis, ein weiterer deutscher Center in Diensten der Chicago Bulls, berichtete Scotto, dass der Ex-Celtic einen Vertrag in mindestens der Höhe der Midlevel Exception fordere. Dies liegt in der kommenden Spielzeit bei etwa 9,5 Millionen Dollar. Zwar würde Theis gerne für ein Team mit Erfolgsaussichten auflaufen, wolle allerdings in erster Linie regulär Spielzeit sehen. Wie Hartenstein wurde er kurz vor der Deadline getradet (Stats für die Bulls: 23 Spiele, 10,0 Punkte, 5,9 Rebounds).