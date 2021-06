NBA Gerüchte: Cleveland Cavaliers angeblich auf der Suche nach einem Trade von Collin Sexton

Die Cleveland Cavaliers haben offenbar damit begonnen, Trade-Möglichkeiten um ihren Youngster Collin Sexton auszuloten. Der 22-Jährige darf im Sommer eine vorzeitige Vertragsverlängerung unterschreiben, die Cavs wollen ihn aber wohl loswerden.

Das geht aus einem Bericht von Jeremy Woo (Sports Illustrated) hervor. Der Cavs-Topscorer der vergangenen Saison (24,3 Punkte) peilt in der Offseason offenbar eine Verlängerung zu maximalen Bezügen an (5 Jahre und 168 Mio. Dollar), die 2022 im Anschluss an seinen Rookie-Vertrag beginnen würde.

Die Cavs haben jedoch offenbar andere Pläne. In Liga-Kreisen gehe man davon aus, dass Cleveland Sexton lieber abgeben möchte, um sich die finanzielle Flexibilität für die Zukunft nicht zu verbauen, heißt es. Stattdessen präferiere das Team wohl eine Verlängerung mit Restricted Free Agent Jarrett Allen. Der Big kam im Januar im Rahmen des James-Harden-Blockbusters nach Cleveland und wird ebenfalls einen neuen, lukrativen Vertrag fordern.

Für die Cavs könnte Sexton dagegen entbehrlich werden, wenn sie mit ihrem Erstrundenpick im Draft 2021 einen weiteren Guard auswählen. In der Draft Lottery sprang Cleveland auf Platz drei nach vorne, in der Draft-Klasse befinden sich mit dem wahrscheinlichen Top-Pick Cade Cunningham, Jalen Green und Jalen Suggs einige vielversprechende Guard-Talente. Einer von ihnen wird an Position drei verfügbar sein, in Darius Garland haben die Cavs einen weiteren, vielversprechenden jungen Guard im Team.

Neben seinen 24,3 Punkten pro Spiel legte Sexton in der abgelaufenen regulären Saison zudem Career-Highs bei den Assists (4,4) und der True Shooting Percentage (57,3 Prozent) auf. In seinem dritten Jahr in der NBA versenkte der 8. Pick von 2018 47,5 Prozent seiner Würfe aus dem Feld und 37,1 Prozent aus der Distanz. In Siege konnte Cleveland dies aber nicht ummünzen, die Cavs beendeten die Saison mit 22 Siegen und 50 Niederlagen auf Rang 13 in der Eastern Conference.