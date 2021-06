NBA Draft, Gerüchte: Golden State Warriors bieten angeblich James Wiseman und Nr.7-Pick per Trade an

Knapp einen Monat vor dem NBA Draft 2021 läuft die Gerüchteküche langsam aber sicher heiß. Offenbar sollen die Golden State Warriors James Wiseman und ihren Nr.7-Pick auf dem Trade-Markt anbieten, um sofortige Hilfe für den Kader an Land zu ziehen.

Das berichtet John Hollinger von The Athletic. Demnach gebe es in Liga-Kreisen die "weitverbreitete Annahme", dass die Warriors ein Paket um den 20 Jahre alten Center schnüren könnten, um ein Kaderupgrade zu ermöglichen und dem Kern um Stephen Curry, Klay Thompson und Draymond Green sofortige Hilfe an die Seite zu stellen.

Neben Wiseman, dem Nr.2-Pick des vergangenen Jahres, sei Golden State offenbar bereit, auch den Nr.7-Pick im Draft 2021, den sie von den Minnesota Timberwolves erhalten haben, abzugeben. Zusätzlich haben die Warriors auch noch den eigenen Nr.14-Pick in der Hinterhand. Ein Name im Visier der Dubs ist angeblich Pascal Siakam von den Toronto Raptors.

Zudem berichtet Hollinger, dass ein Trade hoch in die Top 3 im Draft in diesem Jahr wohl schwierig werden dürfte. Seine Quellen seien skeptisch, dass die Detroit Pistons (Nr.1-Pick), Houston Rockets (Nr.2) und Cleveland Cavaliers (Nr.3) Interesse haben, ihren jeweilige Draft-Position für mehrere, spätere Picks aufzugeben.

Die Orlando Magic, Oklahoma City Thunder oder New York Knicks verfügen in diesem Jahr über mehrere Erstrundenpicks und könnten beispielsweise gewillt sein, nach oben zu traden. Für diese Teams wird es laut Hollinger aber schwierig, einen Trade-Partner zu finden. Der NBA Draft findet am 29. Juli statt.

NBA Draft 2021: Die Reihenfolge in der ersten Runde