NBA News: Dallas Mavericks stehen offenbar vor Verpflichtung von Jason Kidd als neuen Head Coach

Die Mavs haben offenbar einen neuen Head Coach gefunden. Die Franchise steht wohl in weit fortgeschrittenen Gesprächen mit Jason Kidd, der nach dem Rücktritt von Rick Carlisle an der Seitenlinie in Dallas übernehmen soll.

Das berichten Tim MacMahon und Adrian Wojnarowski von ESPN. Der 48-Jährige begann 1994 seine Spielerkarriere in Dallas, bevor er seine Hall-of-Fame-Karriere bei den Suns und New Jersey Nets fortsetzte. Später kehrte er zu den Mavs zurück und gewann 2011 an der Seite von Dirk Nowitzki den Titel.

Nowitzki und andere Berater von Mavs-Besitzer Mark Cuban sollen die Verpflichtung von Kidd als neuen Head Coach unterstützen. Der Deutsche kehrte zuletzt in einer Beraterrolle zur Franchise zurück, nachdem General Manager Donnie Nelson gefeuert wurde und Coach Rick Carlisle das Team verlassen hatte.

Kidd ist aktuell als Assistant Coach bei den Los Angeles Lakers angestellt und galt auch bei anderen Teams, die auf der Suche nach einem neuen Head Coach sind, als potenzieller Kandidat. Vor seine Zeit bei den Lakers war er als Head Coach bei den Milwaukee Bucks und Brooklyn Nets aktiv, insgesamt kommt er auf eine Bilanz von 183-190 an der Seitenlinie. Er erreichte in fünf Spielzeiten dreimal die Playoffs, kam allerdings nur einmal über die erste Runde hinaus.

Zuletzt machte sich auch Ex-Coach Carlisle, der mittlerweile bei den Indiana Pacers angeheuert hat, für Kidd stark. Als weiterer Kandidat auf die Nachfolge von Carlisle galt auch Mavs Assistant Coach Jamahl Mosley, dem ein sehr gutes Verhältnis mit Franchise-Star Luka Doncic nachgesagt wird.

Dallas Mavericks: Wer wird neuer Boss im Front Office?

Neben der Personalie Kidd steht Cuban offenbar auch kurz vor der Verpflichtung eines neuen General Managers, berichtet ESPN. Der bisher noch anonyme Kandidat soll Kidd als neuen Head Coach bereits abgenickt haben. Der bisherige Vice President of Basketball Operations Michael Finley soll bei den Mavs bleiben, derzeit ist allerdings noch unklar, ob er in seiner Rolle bleibt oder befördert wird.

Dennoch soll dem Bericht zufolge ein neuer Executive in das Front Office geholt werden. Angeblich ist Nico Harrison, ein langjähriger Verantwortlicher bei Nike, ein Kandidat für den Job als neuer Teampräsident, das bestätigt auch Marc Stein von der New York Times. Harrison wird eine gute Beziehung zu zahlreichen NBA-Spielern, darunter auch Doncic, nachgesagt und soll auch bei anderen Teams auf dem Zettel gestanden haben.

NBA: Die Bilanz von Jason Kidd als Head Coach