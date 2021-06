NBA News - Bulls-Legende Scottie Pippen kritisiert Kevin Durant: "Versteht Team-Basketball nicht"

Bulls-Legende Scottie Pippen hat Kritik an Kevin Durant und dessen Leistungen in der Serie gegen die Milwaukee Bucks geübt. Für Pippen war es der Beweis, dass KD nicht auf einer Stufe mit LeBron James stehe. Der Superstar der Nets reagierte umgehend auf die Worte von Pippen.

"KD war im Angriff großartig, war aber gleichzeitig auch sein größter Feind, weil er nicht versteht, wie man Team-Basketball spielt", sagte Bulls-Legende Pippen in einem Interview mit GQ über Durants Spiel in der Serie gegen die Milwaukee Bucks. Durant scorte in Spiel 5 49 Zähler, im entscheidenden Game 7 waren es 48, was dennoch nicht reichte.

"Das soll kein Seitenhieb sein, aber ich wurde gefragt, ob er LeBron überholt hat. Und meine Antwort darauf ist, dass LeBron James Team-Basketball besser versteht als KD." Pippen gab zudem an, dass Durant ein besserer Scorer und Schütze als James sei, das würde ihn aber nicht zu einem besseren Basketballer machen.

"Er hat versucht, die Milwaukee Bucks alleine zu schlagen, anstatt seine Mitspieler einzusetzen", erklärte Pippen weiter. "LeBron James hätte einen Weg gefunden, sie zu schlagen und er wäre weder ausgelaugt, noch hätte er vermutlich den letzten Wurf genommen. LeBron ist aber nicht KD und KD ist nicht LeBron."

Pippen-Kritik: Durant schießt zurück

Bei Durant kam diese Kritik nicht gut an, der Nets-Star meldete sich auf Twitter zu Wort und verwies auf die Verfehlungen von Pippen während dessen Karriere. "Weigerte sich nicht der große Scottie Pippen, auf das Feld zu gehen, weil sein Coach ein Play für einen besseren Schützen angesagt hatte?", fragte Durant in Bezug ein Playoff-Spiel der Bulls aus dem Jahr 1994 an.

Damals weigerte sich Pippen 1,8 Sekunden vor dem Ende gegen die New York Knicks auf das Feld zu gehen, weil Coach Phil Jackson lieber Toni Kukoc den Ball in die Hand gab. Und Durant legte weiter nach: "Dieser Scott genoss lieber den Sommer, um dann während der Saison Reha zu machen (...). Sie sind Phil gefolgt, nicht dir", schrieb KD über Pippen, der vor der Saison 1997/98 wegen gescheiterter Vertragsgespräche mit den Bulls seine Fuß-OP erst kurz vor dem Saisonstart durchführen ließ.

Pippen gewann an der Seite von Michael Jordan mit den Chicago Bulls sechs Titel, in der Saison 1993/94 war der Forward Dritter im MVP-Voting. Durant legte in der Serie gegen die Bucks 35,4 Punkte und 10,6 Rebounds im Schnitt auf, am Ende setzte sich Milwaukee jedoch knapp nach sieben Spielen durch.

