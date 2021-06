Head Coach Rick Carlisle gibt Abschied von Dallas Mavericks bekannt

Rick Carlisle wird in der kommenden Saison nicht als Head Coach der Dallas Mavericks fungieren. Das bestätigte er am Donnerstagabend deutscher Zeit gegenüber ESPN. Carlisle, der die Mavs 2011 mit Dirk Nowitzki sensationell zum NBA-Titel geführt hatte, verlässt Dallas nach 13 Jahren.

"Nach mehreren Unterhaltungen mit [Besitzer] Mark Cuban in der vergangenen Woche habe ich ihn heute darüber informiert, dass ich nicht als Head Coach der Dallas Mavericks zurückkehren werde", erklärte Carlisle gegenüber ESPN. "Das war ganz allein meine Entscheidung. Meine Familie und ich hatten 13 unglaubliche Jahre und haben mit großartigen Menschen in einer großartigen Stadt zusammengearbeitet."

Es sei eine Ehre gewesen, an der Seite von Größen wie Cuban, Nowitzki oder Jason Kidd zu arbeiten, betonte Carlisle weiter. "Dallas wird immer mein Zuhause bleiben, aber ich bin schon sehr gespannt auf das nächste Kapitel meiner Coaching-Karriere."

Wenig später machten die Mavericks die Trennung in einer Pressemitteilung offiziell. "Er war nicht nur ein fantastischer Basketball-Coach, sondern auch ein Freund und Vertrauter", sagte Mark Cuban. "Rick hat uns dabei geholfen, die O'Brien-Trophäe nach Dallas zu holen und das sind Erinnerungen, die ich auf immer wertschätzen werde. Ich möchte Rick für all das danken, was er dieser Franchise und dieser Stadt gegeben hat. Wir wünschen ihm das Allerbeste."

Nach GM Donnie Nelson verlässt damit ein weiterer Architekt des Meisterteams von 2011 die Franchise, die in dieser Saison in der ersten Playoff-Runde an den Los Angeles Clippers gescheitert war.

Die Mavericks gehören damit zu derzeit sechs Teams, die auf der Suche nach einem neuen Head Coach sind. Wie Cuban gegenüber der New York Times erklärte, wollen die Mavs zuvor jedoch einen Nachfolger für Nelson verpflichten, bevor die Entscheidung für einen neuen Head Coach fällt.