NBA Playoffs - Mavs-Big Maxi Kleber spricht über Provokation der Clippers in Spiel 1: "Hätte Technisches Foul geben müssen"

Nach einem Poster-Dunk von Kawhi Leonard über Maxi Kleber in Spiel 1 der Playoff-Serie zwischen den L.A. Clippers und den Dallas Mavericks starrten drei Clippers-Spieler den am Boden liegenden Kleber in einer Jubelpose an (hier gibt es die Szene im Video). Der Mavs-Big erklärte nun, was er von der Aktion hielt.

"Der Staredown hätte ein Technisches Foul geben müssen, meiner Meinung nach. Aber das ist nicht meine Entscheidung", sagte Kleber am Sonntag nach einer Trainingseinheit der Mavs angesprochen auf die Szene aus dem dritten Viertel des 113:103-Erfolgs der Mavs in Spiel 1.

Wirklich beeinflusst habe ihn der Poster-Dunk in seinem Spiel aber ohnehin nicht: "Mir war das relativ egal. Ich bin aufgestanden und habe versucht, weiterzuspielen. Und das haben wir auch getan. Solche Dinge passieren. Natürlich war das ein fantastischer Dunk."

Gut vier Minuten vor dem Ende des dritten Viertels startete Kawhi nach einem Steal einen Fastbreak. Der Clippers-Star sprintete über den kompletten Court, stieg hoch und hämmerte den Ball über Kleber durch die Reuse. Der Deutsche fiel daraufhin zu Boden, Paul George, Marcus Morris und Leonard feierten den Dunk, indem sie in Richtung Kleber ihre Muskeln spielen ließen.

Kleber erklärte, dass er es nicht bereue, nicht rechtzeitig aus dem Weg gegangen zu sein. "Das sind die Playoffs, also versuche ich, jeden Wurf zu erschweren", sagte der 29-Jährige. "Mir ist es egal (auf einem Poster zu landen, Anm. d. Red.). Du versuchst einfach, keine leichten Körbe abzugeben."

"Ehrlich gesagt habe ich nicht erwartet, dass er abspringt und dunkt", erklärte Kleber weiter. "Aber das wird mich nicht davon abhalten, das erneut zu tun. Am Ende des Tages zählt jeder Ballbesitz." Mit dem Dunk kamen die Clippers auf zwei Zähler an Dallas heran, doch mit einem starken Schlussabschnitt holten die Gäste am Ende dennoch den Sieg. In der Nacht auf Mittwoch steht Spiel 2 auf dem Programm, erneut in Los Angeles (ab 4.30 Uhr live auf DAZN ).

L.A. Clippers vs. Dallas Mavericks: Die Serie im Überblick - Stand: 0:1