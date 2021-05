NBA-News - Nets-Star James Harden hofft auf Comeback vor dem Start der Playoffs: "Bin sehr zuversichtlich"

James Harden hat sich zuversichtlich gezeigt, dass er noch vor dem Start der Playoffs sein Comeback nach langer Verletzungspause feiern kann. Der Star-Guard der Brooklyn Nets fällt seit einem Monat aufgrund von Oberschenkelproblemen aus.

"Der Plan ist, dass ich hoffentlich noch eine Möglichkeit bekomme, ein paar Spiele vor der Postseason zu absolvieren", sagte Harden am Donnerstag in einer Medienrunde. "Wir schauen von Tag zu Tag." Nach einem Rückschlag in der Reha des lädierten Oberschenkels Ende April befürchtete die Franchise, dass der 31-Jährige die restliche Regular Season verpassen könnte.

Soweit wird es nun offenbar nicht kommen. Wann genau The Beard aufs Parkett zurückkehren wird, ist allerdings noch ungewiss. Für Brooklyn stehen noch sechs Spiele in der regulären Saison auf dem Programm, inklusive der Partie gegen die Dallas Mavericks in der Nacht auf Freitag.

Harden begleitet das Team auf dem derzeitigen Auswärtstrip, er selbst schloss nicht aus, dass er womöglich am Wochenende in Denver oder kommende Woche in Chicago sein Comeback geben könnte. Allerdings müsse er zuvor noch ein paar Workouts schmerzfrei absolvieren. "Heute lief es sehr gut. Darauf bauen wir auf", so Harden.

Anfang April hatte er zwei Spiele aufgrund von Oberschenkelproblemen verpasst, am 5. April kehrte er auf den Court zurück. Es war allerdings nur ein sehr kurzes Comeback, nach nur vier Minuten musste er wieder vom Parkett. Eine anschließende Untersuchung ergab eine Zerrung im Oberschenkel, seither hat er kein Spiel mehr absolviert.

Aufgrund von verschiedenen Ausfällen hat die Big Three der Nets um Harden, Kevin Durant und Kyrie Irving nur sieben gemeinsame Spiele auf dem Konto. Dennoch rangieren die Nets mit einer Bilanz von 43-23 auf dem zweiten Platz im Osten. In seinen 34 Einsätzen für Brooklyn legte Harden im Schnitt 25,4 Punkte, 11,0 Assists sowie 8,7 Rebounds bei 46,7 Prozent aus dem Feld und 36,1 Prozent von Downtown auf.