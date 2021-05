NBA - Luka Doncic führt Dallas Mavericks mit historischem Triple-Double zum Sieg: "Er war spektakulär"

Beim 125:124-Krimi der Dallas Mavericks gegen die Washington Wizards war Luka Doncic wieder einmal der überragende Mann. Der Slowene stellte nicht nur einen Karrierebestwert auf, sondern trat mit seinem Triple-Double einem elitären Klub bei. Von einer Statistik war Doncic besonders überrascht.

"Lukas Selbstsicherheit am Ende der Partie war einfach spektakulär", schwärmte Mavs-Coach Rick Carlisle vom Auftritt des 22-Jährigen. "Er hat jedes richtige Play gemacht und hat sich passenderweise auch noch den letzten Rebound nach dem Fehlwurf von Bradley Beal geschnappt."

Sein zehntes Triple-Double der Saison und das erste seit 21 Spielen - die längste Dürreperiode seit seiner Rookie-Saison - hatte Doncic aber schon zuvor perfekt gemacht. Er beendete die Partie mit 31 Punkten, 12 Rebounds und 20 Assists und avancierte damit erst zum vierten Spieler der NBA-Historie mit einer 30/10/20-Statline nach Magic Johnson, Oscar Robertson und Russell Westbrook.

"Ich bin mehr beeindruckt von nur einem Turnover", sagte Doncic mit einem Lächeln, nachdem er in 39 Minuten Einsatzzeit vorbildlich auf den Spalding aufgepasst hatte. "Das passiert sonst nie."

Seine 20 Vorlagen stellten zudem ein neues Career-High dar, laut ESPN Stats & Info generierte er aus diesen Assists 51 Punkte - inklusive 17 Punkten durch 7 Assists allein im vierten Viertel. Für die wichtigsten Zähler zeigte sich Dorian Finney-Smith verantwortlich, der - natürlich nach einem Doncic-Assist - 9 Sekunden vor dem Ende den entscheidenden Dreier aus der Ecke versenkte.

Dallas Mavericks: "Das war ein phänomenaler Sieg"

"Ich wusste, dass sie Luka trappen würden, das haben sie auch in den vorherigen drei Possessions gemacht. Also wusste ich, dass der Ball wahrscheinlich mich finden würde. Ich wollte einfach bereit sein, zu werfen", erklärte Finney-Smith seinen Gamewinner.

"Die Hilfe kam von der strong side, ich habe gesehen, dass Doe-Doe offen steht und ich hatte keine Zweifel", führte Doncic weiter aus. "Das war ein höllischer Wurf und sehr clutch von ihm." Zuvor hatten sich die Mavs und Wizards einen irren Schlagabtausch geliefert, vor allem Russell Westbrook (42 Punkte, 10 Rebounds und 9 Assists) und Beal (29) machten für die Wizards eine starke Partie.

Am Ende sicherten sich aber doch die Mavs den bereits sechsten Erfolg aus den vergangenen sieben Spielen, damit zog Dallas (36-27) dank des Vorteils beim Tiebreaker an den Los Angeles Lakers (ebenfalls 36-27) vorbei auf Platz fünf im Westen. Der Vorsprung auf das Play-In-Turnier beträgt allerdings nur ein Spiel.

"Alles in allem war das ein phänomenaler Sieg, ein sehr wichtiger Sieg", sagte Coach Carlisle. Allerdings fand Trey Burke zugleich warnende Worte: "Wir wissen, dass noch neun Spiele übrig sind. Es ist noch nichts in Stein gemeißelt. Wir müssen das noch zu Ende bringen." Bereits in der Nacht auf Montag müssen die Texaner erneut ran, dann geht es gegen die Sacramento Kings.

