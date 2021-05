Los Angeles Lakers News und Gerüchte: Dennis Schröder will nie wieder Schuhe von Kyrie Irving tragen

Dennis Schröder von den Los Angeles Lakers hat seine Auseinandersetzung mit Kyrie Irving offenbar nicht vergessen. Jared Dudley stellt in Frage, ob es klug von den L.A. Clippers war, dem Stadtrivalen erstmal aus dem Weg zu gehen.

LeBron James freut sich über seinen jüngsten Meilenstein.

Dennis Schröder will nie wieder Schuhe von Kyrie Irving tragen

Dennis Schröder hat seine Auseinandersetzung mit Kyrie Irving im April nicht vergessen. Nachdem der Braunschweiger mit dem Nets-All-Star auf dem Court aneinandergeriet und beide aus dem Spiel geworfen wurden, hat Schröder entschieden, von jetzt an keine Signature-Schuhe von Irving mehr zu tragen. Die 30-40 Modelle in seinem Besitz will er stattdessen verschenken.

"Leider kann ich sie nicht mehr tragen. Das ist nicht möglich, nach dem, was in dem Spiel passiert ist", sagte der 27-Jährige. "Ich kann das nicht machen. Ich werde sie nicht mehr tragen. Wir werden Giveaways organisieren für alle, die die Schuhe haben wollen."

Schröder und Irving waren im letzten Aufeinandertreffen zwischen den Lakers und Nets aneinandergeraten. Beide flogen in der Folge erstmals in ihrer Karriere vom Court, auch wenn Schröder später sagte, er wisse nicht, warum er überhaupt ein Technisches Foul erhalten hatte.

Jared Dudley: "Ich würde früh gegen uns spielen wollen"

Die Lakers haben die Saison zwar nur als 7-Seed beendet und müssen sich via Play-In für die Playoffs qualifizieren, dennoch ist der Respekt vorm amtierenden Champion weiterhin sehr groß und im Saisonendspurt versuchten einige Teams, insbesondere die Clippers, sich durch Niederlagen aus dem wahrscheinlichen Pfad der Lakers zu entfernen.

Das hat funktioniert, als Rang vier könnten die Clippers nun erst in den Conference Finals auf die Lakers treffen, wenn diese ihr erstes Play-In-Spiel gewinnen und als Platz sieben in die Postseason gehen. Holen die Lakers Platz acht, wäre ein Aufeinandertreffen in den Conference Semifinals hingegen möglich.

Jared Dudley hat für das Taktieren kein Verständnis. "Wenn ich ein anderes Team wäre, würde ich früh gegen uns spielen wollen", sagte der Veteran. "Ich würde gegen uns spielen wollen, wenn LeBron gerade von einer Knöchelverletzung zurückkommt. Wir versuchen, unsere Chemie zu finden. Denkst du, dass wir später besser sein werden oder jetzt? Je mehr Chemie und gemeinsame Spiele wir haben, desto besser werden wir."

Dudley gestand indes auch ein, dass der Pfad der Lakers so oder so sehr kompliziert werden dürfte. Noch nie hat ein Team, das tiefer als auf Platz sechs gestartet ist, die Meisterschaft gewonnen. "Es wird die härteste Herausforderung eines Teams in der NBA-Geschichte", sagte Dudley.

NBA - Die bisherigen Meister mit den tiefsten Seeds

Jahr Team Platzierung Regular Season 1969 Boston Celtics 5 1995 Houston Rockets 6

LeBron James über neuen Meilenstein: "Bin Pass-First Guy"

LeBron James hat im Lauf der Saison zwar lange gefehlt, am Ende aber trotzdem einen Punkteschnitt von 25,0 Punkten verzeichnet - das markierte seine 17. Saison in Folge mit mindestens dieser Punktezahl. Er ist damit mit großem Abstand Rekordhalter; auf Platz 2 folgen Michael Jordan, Kevin Durant, Kobe Bryant und Karl Malone mit jeweils zwölf solcher Saisons.

"Seit ich 19 Jahre alt bin! Und dabei bin ich in erster Linie in Passer. Das war ich schon immer", kommentierte James die Statistik bei Twitter. "Darum werde ich nie mit den besten Scorern genannt, was? Das ist perfekt, weil ich es am liebsten dabei belassen würde."