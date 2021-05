NBA-News: Los Angeles Lakers bekommen eigene Doku-Serie in 2022

Der Streaming-Dienst Hulu hat bekanntgegeben, eine neunteilige Doku-Serie über die Geschichte der Los Angeles Lakers zu produzieren. Darin sollen in neuen, exklusiven Interviews mit den Legenden der Franchise die vergangenen vier Dekaden der Traditionsfranchise abgebildet werden. Die Doku-Serie soll 2022 veröffentlich werden.

Wie es in einer offiziellen Pressemitteilung heißt, soll der Fokus der Doku-Serie auf den vergangenen vier Dekaden der Franchise-Historie seit dem Kauf des Teams durch Jerry Buss im Jahr 1979 liegen. Insgesamt sollen 35 Personen aus der Lakers-Organisation zu Wort kommen, darunter die Buss-Familie, Pat Riley, Phil Jackson, Magic Johnson, Shaquille O'Neal und Kareem Abdul-Jabbar.

Neben unter anderem den "Showtime"-Lakers der 1980er Jahre oder den Championship-Teams um Shaq und Kobe Bryant Anfang der 2000er soll mit LeBron James, Anthony Davis und dem Titelgewinn 2020 auch die jüngere Geschichte der Franchise aus Hollywood gewürdigt werden.

Als Regisseur wird Antoine Fuqua fungieren, der sich unter anderem für "Training Day", "Olympus Has Fallen" oder "What's My Name", eine Doku über Muhammad Ali, verantwortlich zeigte. Im vergangenen Jahr feierte mit "The Last Dance" bereits eine Doku-Serie über die Karriere von Michael Jordan große Erfolge.

"Als Dr. Buss die Lakers 1970 gekauft hat, saß er allein auf dem Court im Forum und hat über all die Möglichkeiten mit diesem Team nachgedacht. Aber nicht einmal in seinen wildesten Träumen hätte sich mein Vater vorstellen können, was die nächsten Dekaden unserer Organisation, unserer Liga und unserer Stadt Los Angeles bringen sollten", wird Lakers-CEO Jeanie Buss in einem Statement zitiert.

Und Buss weiter: "Ich bin begeistert, dass die wahre Geschichte der Lakers endlich mit der Welt geteilt wird - und dass wir in solch fähigen Händen von Hulu und Antoine sind, ein Regisseur, dessen Storytelling ich seit vielen Jahren bewundere."