NBA-News: LeBron James schwärmt von Warriors-Star Stephen Curry vor Play-In: "Wir spielen gegen den MVP"

Trotz des 110:98-Erfolgs gegen die New Orleans Pelicans (hier gibt es die Highlights der Partie) haben die Los Angeles Lakers ihr Playoff-Ticket noch nicht sicher, stattdessen wartet ein Umweg über das Play-In-Turnier - und damit das Duell mit Stephen Curry und den Golden State Warriors. LeBron James schwärmte vor der Partie in den höchsten Tönen vom Warriors-Guard.

"Schaut euch einfach an, was er dieses Jahr geleistet hat", holte LeBron in seiner Lobeshymne für den 33-Jährigen, der die Golden State Warriors mit 46 Punkten gegen die Grizzlies auf Platz acht im Westen ballerte, aus. "Ich weiß nicht, was man sonst noch braucht, wenn man nach einem MVP sucht. Wenn Steph nicht für Golden State aufläuft, was haben sie dann für ein Team?"

Entsprechend betonte der King, dass Curry in seinen Augen den MVP-Award für die Saison 2020/21 verdient hätte: "Wir verheddern uns manchmal in den Bilanzen des Teams und der Frage, wer die beste Bilanz, anstatt wer die beste Saison hat. Und Steph hatte in meinen Augen die beste Saison in diesem Jahr."

Curry schnappte sich mit 32,0 Punkten pro Partie zum zweiten Mal in seiner Karriere die Krone des Scoring-Champions, dabei traf er 48,2 Prozent seiner Feldwurfversuche und überragende 42,1 Prozent aus der Distanz (bei zusätzlich 5,8 Assists und 5,5 Rebounds im Schnitt). Dennoch schafften es die Warriors nur zu 39 Siegen und 33 Niederlagen und Rang acht. Nikola Jokic, der die Nuggets mit ebenfalls hervorragenden individuellen Leistungen auf Platz drei im Westen führte, gilt als Favorit im MVP-Rennen.

Gewinnt Golden State in der Nacht auf Donnerstag (ab 4 Uhr deutscher Zeit live auf DAZN ) das Duell mit den Lakers, gehen die Dubs dennoch als 7-Seed in die Playoffs. Gewinnt L.A. würden die Lakers als 7-Seed in der ersten Playoff-Runde auf die Phoenix Suns treffen. Der Verlierer kämpft gegen den Gewinner aus der Partie Grizzlies vs. Spurs um das letzte Playoff-Ticket in der Western Conference (hier gibt es alle Infos zum Play-In-Turnier).

LeBron James über Play-In: "Freue mich auf Herausforderung"

Der amtierende Champion muss somit vorerst um die Teilnahme an der Postseason zittern. Dabei ging ein Team von LeBron noch nie niedriger als als 4-Seed in die Playoffs. "Ich schaue mir die Seedings nicht an. Das ist egal", sagte James. "Wir wissen, dass wir viel besser spielen können, aber Verletzungen haben in dieser Saison ihren Tribut gefordert. Ich freue mich nun auf die Herausforderung, das ist etwas Neues für mich."

Auch der 36-Jährige verpasste in den vergangenen Monaten 26 Spiele aufgrund einer Verletzung am rechten Knöchel. In der Partie gegen die Pelicans, in der LeBron 25 Punkte (11/22 FG), 6 Assists sowie 3 Steals auflegte, knickte er erneut mit dem lädierten Knöchel um. Allerdings gab er Entwarnung: "Das war nur ein Zwicken. Ich bin in Ordnung."

Die Lakers werden einen LeBron in Topform brauchen, um gegen die Warriors zu bestehen. "Wir spielen in Steph gegen den MVP der Liga", betonte der King ein weiteres Mal. "Wir werden nicht in dieses Spiel gehen und denken, dass es einfach wird", sagte auch Anthony Davis. "Es wird definitiv hart."

Reservist Jared Dudley bezeichnete das anstehende Play-In-Turnier und den Weg zur Titelverteidigung sogar als "die größte Herausforderung, die ein Team in der NBA-Historie jemals hatte". Aber die Lakers seien bereit für diese Herausforderung: "Wir sind der Titelverteidiger. Sie müssen sich um uns Sorgen machen. Wir sind zur richtigen Zeit gesund und niemand will gegen ein gesundes Lakers-Team spielen."

NBA: Das Play-In-Turnier im Überblick