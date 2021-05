Kobe Bryant in die Hall of Fame aufgenommen: Vanessa Bryants Rede im Wortlaut

Kobe Bryant ist in der Hall of Fame. Mit bewegenden Worten würdigte Witwe Vanessa Bryant die Verdienste ihres Mannes und betonte vor allem die große Bedeutung der Fans für dessen Leistungen. "Du bist ein wahrer Champ", sagte sie über den fünffachen Meister und 18-maligen All-Star.

Die wichtigsten Aussagen von Vanessa Bryant anlässlich der Hall-of-Fame-Aufnahme ihres verstorbenen Gatten im Wortlaut:

"Ich habe es immer vermieden, meinen Ehemann in der Öffentlichkeit zu loben, weil ich das Gefühl hatte, dass er von den Fans auf der ganzen Welt sowieso schon genug gelobt wird und ihn jemand zurück auf den Boden bringen muss. Ich bin mir sicher, dass sich gerade im Himmel kaputtlacht, weil ich ihn für seine Errungenschaften auf der am meisten öffentlichen Bühne loben werde. Er gewinnt immer noch.

Ich habe keine vorbereitete Rede von meinem Ehemann, weil er in jeder einzelnen Rede improvisiert hat. Er war intelligent, wortgewandt und begabt in vielen Dingen, darunter öffentliches Reden. Ich bin mir sicher, dass er sich bei jedem Einzelnen bedankt hätte, der ihm auf dem Weg dorthin geholfen hat, darunter die Leute, die an ihm gezweifelt und gegen ihn gearbeitet haben und ihm gesagt haben, dass er seine Ziele nicht erreichen kann. Er würde ihnen allen danken für die Motivation. Er hat sie alle eines Besseren belehrt.

Viele wissen es nicht, aber einer der Gründe, warum mein Ehemann auch mit Schmerzen gespielt hat, war, weil er sich an seine Zeit als kleiner Junge erinnert hat, als er mit seinem Vater auf der Tribüne saß und seinem Lieblingsspieler zuschaute (an Jordan gerichtet, Anm. d. Red.). Er konnte sich an die Autofahrt und die Gespräche erinnern und das Glück, einen Platz in der Arena zu haben. Kobe wollte seine Fans nicht enttäuschen, vor allem die in den oberen Rängen, die dafür gespart haben, ihn spielen zu sehen, die Kinder mit der gleichen Freude, wie er sie einst hatte. Er vergas nie seine Fans. Wenn es möglich gewesen wäre, hätte er am liebsten jede Minute gespielt. Er liebte euch alle so sehr.

Bryant in der Hall of Fame: "Bist ein wahrer Champ"

Danke, dass du der beste Ehemann und Vater warst, der du sein konntest. Danke, dass du aus deinen eigenen Fehlern gelernt und gewachsen bist. Danke, dass du uns nie aufgegeben hast. Danke für deine harte Arbeit, unsere Familie und unserer Töchter Natalia, Gianna, Bianka and Capri. Danke, dass du so unermüdlich gearbeitet hast, um uns das tollste gemeinsame Leben zu ermöglichen. Danke, dass du um 4 Uhr zum Training aufgestanden bist, rechtzeitig zuhause warst, um mir einen Guten-Morgen-Kuss zu geben und die Kinder in die Schule zu fahren - und dann weiter zu trainieren. Danke, dass du deine Liebe für die Familie immer an erste Stelle gesetzt hast. Du hast keinen Geburtstag, keine Tanzprobe und kein Schulfest verpasst und auch kein Spiel deiner Töchter, wenn es der Spielplan zugelassen hat.

Danke, dass du so selbstlos warst und ein Herz aus Gold hattest. Du nahmst dich nie zu ernst. Danke für deinen Sinn für Humor, deinen Witz und dafür, mir nie nein zu sagen und mir meistens meinen Freiraum zu lassen. Danke, dass du meine Widerworte immer würdevoll aufgenommen und sie erwidert hast.

Glückwunsch Baby. All deine harte Arbeit hat sich ausgezahlt und all das, was du geopfert hast. Du hast mir einmal gesagt, wenn du auf jemanden wettest, wette auf dich selbst. Ich bin froh, dass du das gemacht hast, Overachiever. Du hast es geschafft, du bist in der Hall of Fame. Du bist ein wahrer Champ. Ich bin so stolz auf dich. Ich liebe dich für immer und ewig, Kobe Bean Bryant."