NBA: Justus Hollatz von den Hamburg Towers meldet sich zum Draft 2021 an

Mit Justus Hollatz von den Hamburg Towers hat sich nach Franz Wagner der zweite Deutsche für den NBA Draft 2021 angemeldet. Hollatz könnte aber nicht der Letzte gewesen sein.

Wie Hollatz' Berater Dejan Jankovski bekannt gab, hat der 19-Jährige von den Hamburg Towers nach Wagner als zweiter Deutscher seinen Ring in den Hut geworfen. Der Point Guard legt für die Hanseaten in dieser Saison 5,9 Punkte, 2,4 Rebounds sowie 2,9 Assists auf und verwandelte 41 Prozent seiner Würfe und 29 Prozent seiner Dreier.

Dabei sah der Youngster gut 21 Minuten Spielzeit pro Partie, in 17 Spielen stand er von Beginn an auf dem Parkett. Damit hatte Hollatz auch seinen Anteil daran, dass die Towers erstmals in ihrer Geschichte die Playoffs erreichten. Für die Towers geht es nun in Runde eins gegen ALBA Berlin.

Die guten Leistungen von Hollatz waren auch Bundestrainer Henrik Rödl nicht verborgen geblieben. Im Februar dieses Jahres bestritt der Youngster gegen Großbritannien sein erstes Länderspiel.

Justus Hollatz: Seine Statistiken in der BBL für die Towers

Saison Spiele Minuten Punkte FG% 3P% Rebounds Assists 19/20 18 16,1 2,7 37,5 13,0 1,3 2,2 20/21 33 21,0 5,9 40,9 29,0 2,4 2,9

Folgt Hukporti auf Hollatz?

Ob Hollatz nun aber tatsächlich im Draft bleiben wird, ist noch unklar. Der 19-Jährige hat theoretisch noch bis 2023 Zeit, dann ist sein Name automatisch in der Draft-Verlosung. In den großen Mock Drafts in den USA ist Hollatz bisher nicht zu verorten. Bis zum 19. Juli hat Hollatz nun Zeit zu entscheiden, ob er wirklich am Draft teilnehmen möchte. Zieht er zurück, kann sich Hollatz auch in den kommenden Jahren bis 2023 wieder versuchen.

Ein anderes großes deutsches Talent hat sich dagegen noch nicht entschieden, nämlich der Ex-Ludwigsburger Ariel Hukporti, der in dieser Saison in Litauen aktiv ist. Der Center legt im Baltikum rund 10 Punkte und 7 Rebounds im Schnitt auf, zahlreiche Mock Drafts sehen den 19-Jährigen in der zweiten Runde.