NBA Draft: Franz Wagner verlässt Michigan und meldet sich zum Draft 2021 an

Franz Wagner wird sich zum NBA Draft 2021 anmelden und damit die University of Michigan nach zwei Spielzeiten verlassen. Das bestätigte der Deutsche gegenüber Adrian Wojnarowski (ESPN).

Demnach plane der 19-Jährige, einen Spieleragenten anzuheuern, der ihm im Draft-Prozess helfen wird. Im Big Board von ESPN wird er derzeit als das neuntbeste Talent des Jahrgangs gelistet.

Der 2,06-Meter-Forward hat in seinem zweiten Jahr am College einen großen Sprung nach vorne gemacht, nicht nur statistisch, sondern unter anderem auch in körperlicher Hinsicht. "Physisch habe ich einiges draufgepackt, bin stärker geworden", sagte Wagner im März im SPOX-Interview über seine Entwicklung. Neben der Physis habe er auch stark an seinem Ballhandling und Wurf gearbeitet.

Das machte sich bemerkbar. Wagner steigerte seine Dreierquote in seiner Sophomore-Saison von 31,1 auf 34,3 Prozent. So legte er in 28 Spielen in der regulären Saison im Schnitt 12,5 Punkte, 6,5 Rebounds, 3,0 Assists sowie 1,3 Steals für die Wolverines auf bei 47,7 Prozent aus dem Feld. Im March Madness war für den 1-Seed allerdings bereits im Elite Eight Schluss.

Der Berliner folgt damit seinem älteren Bruder Moritz in die NBA. Letzterer läuft derzeit für die Orlando Magic auf, 2018 kam er als 25. Pick in die Liga. Franz könnte noch weiter vorne, womöglich sogar in der Lottery gepickt werden. Der Draft 2021 ist für den 29. Juli angesetzt.

Die College-Statistiken von Franz Wagner für die Michigan Wolverines