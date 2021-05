NBA-News: Indiana Pacers suspendieren Assistant Coach Greg Foster nach Zwischenfall mit Spieler

Die Indiana Pacers haben Assistant Coach Greg Foster für ein Spiel suspendiert und gleichzeitig Goga Bitadze zu einer Geldstrafe verdonnert. Das teilte das Team am Donnerstag offiziell mit. Grund ist eine heftige verbale Auseinandersetzung der beiden während der 93:104-Pleite gegen die Sacramento Kings in der Nacht auf Donnerstag.

Zu weiteren Details wollte sich die Franchise in einem Statement nicht äußern und verwies auf eine teaminterne Angelegenheit. Foster, der 13 Jahre in der NBA als Spieler und acht Jahre als Assistant Coach tätig war, wird seine Suspendierung in der Nacht auf Freitag im Spiel gegen die Atlanta Hawks absetzen.

Die Szene ereignete sich im dritten Viertel der Partie gegen die Kings nach einem Dunk der Gäste in der Zone. Wie Adrian Wojnarowski von ESPN berichtet, soll Assistant Coach Foster Bitadze aufgefordert haben, den Ring besser zu beschützen. Auf der Gegenseite versenkte der Big Man im Anschluss einen Dreier und soll sich mit den Worten "Setz dich verdammt nochmal hin" an Foster und die Pacers-Bank gewendet haben.

In einer darauffolgenden Auszeit lieferten sich Foster und Bitdaze ein heftiges Wortgefecht, der Assistant Coach musste sogar von Team-Mitarbeitern und Spielern zurückgehalten werden. Laut ESPN haben die beiden allerdings eine gute Beziehung zueinander, Foster habe in der laufenden Saison sehr eng mit Bitadze zusammengearbeitet. Beide sollen bestrebt sein, den Vorfall möglichst schnell hinter sich zu lassen.

In den vergangenen Tagen kursierten allerdings einige Spekulationen um Unruhen innerhalb des Pacers-Teams. So soll der Stuhl von Head Coach Nate Bjorkgren auch aufgrund teils schwieriger Beziehungen zu den Spielern wackeln. Nach einem guten Saisonstart sind die Pacers mittlerweile auf Platz neun im Osten abgerutscht (30-35).