NBA - Golden State Warriors nach Pleite bei den Lakers frustriert: "Das war unser Spiel"

Die Golden State Warriors haben die kleine Überraschung verpasst und unterlagen gegen die Lakers am Ende knapp. Eine starke erste Halbzeit war zu wenig, das sorgte für Frust auf Seiten der Warriors. Hier gibt es die Highlights im Video!

"Das ist eine bittere Pille, die wir schlucken müssen", gab Warriors-Coach Steve Kerr nach der 100:103-Niederlage gegen die Los Angeles Lakers zu. "Das war unser Spiel, doch wir haben es nicht über die Ziellinie gebracht." Auch Guard Kent Bazemore schlug in eine ähnliche Kerbe, verbreitete aber auch Optimismus: "Das war ein Schlag in die Magengrube, aber wir sind weiter guter Dinge."

Mitte des dritten Viertels waren die Warriors noch zweistellig vorn, selbst als die Lakers plötzlich mit sieben Zählern im Schlussabschnitt führten, schlugen die Dubs zurück. Zwei Minuten vor Schluss waren die Warriors mit 1 Punkt vorne, bevor LeBron James das Foul gegen Draymond Green zog und ausglich.

Der Gleichstand hatte bis eine Minute vor dem Ende Bestand, bevor James aus Verzweiflung einen tiefen Dreier zum 103:100-Endstand versenkte. Die Warriors hatten im Anschluss noch Chancen, doch weder Jordan Poole noch Stephen Curry konnten diese nutzen.

Golden State Warriors nun gegen Memphis

"Das war echt hart, weil ich nicht erwartet hätte, dass er diesen Wurf trifft", sagte Curry zum Dagger von LeBron. "Aber so etwas passiert. Die besten Spieler aller Zeiten versenken schwierige Würfe."

Das tat auch Curry, der mit 37 Punkten an seine Vorstellungen der Vorwochen anknüpfte, mit der ablaufenden Uhr konnte er den Ball aber auch nicht mehr in Richtung Korb fliegen lassen, weswegen die Warriors nun in der Nacht auf Samstag noch einmal gegen Memphis antreten müssen, um doch noch in die Playoffs zu rutschen. Sollte dies gelingen, würden dann die Utah Jazz, das beste Team der abgelaufenen Regular Season, warten.