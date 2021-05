NBA-Gerüchte: Bulls-Big Lauri Markkanen präferiert angeblich Wechsel zu den Dallas Mavericks

Die Zukunft von Lauri Markkanen bei den Chicago Bulls ist ungewiss. Der Finne geht als Restricted Free Agent in die Offseason und könnte das Team verlassen. Angeblich präferiert er einen Wechsel zu den Dallas Mavericks.

Das geht aus einem Bericht von Joe Cowley von der Chicago Sun-Times hervor. Demnach würde der 24-Jährige in der Free Agency gerne in Dallas landen, um an der Seite von Luka Doncic und Kristaps Porzingis spielen zu können.

Die Mavs verfügen im kommenden Sommer über eine Menge finanzieller Flexibilität unter dem Salary Cap. Allerdings ist unklar, ob auch die Texaner Interesse an einer Verpflichtung hätten. Wie Cowley betont, ähneln sich die Spielweisen von Markkanen und Porzingis zu einem gewissen Grad.

Der 2,13-Meter-Mann mit dem guten Touch aus der Distanz (Career-High 40,2 Prozent Dreierquote in 2020/21) wird im Sommer Restricted Free Agent und hofft auf einen Zahltag. Zuletzt gab er an, er möchte bei einem Team unterschreiben, das seinen Wert als Starter sieht. In Chicago kam er in den letzten Saisonmonaten nur von der Bank.

Zwar können die Bulls mit jedem Angebot für Markkanen gleichziehen und ihn somit halten, allerdings ist derzeit unklar, ob das Front Office um Arturas Karnisovas dies überhaupt möchte. Stattdessen könnten sie ihn auch ziehen lassen. Der 7. Pick im Draft 2017 legte in der abgelaufenen Saison im Schnitt 13,6 Punkte und 5,3 Rebounds bei 48,0 Prozent aus dem Feld auf.