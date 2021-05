NBA Playoffs im Liveticker: LeBron James und die Los Angeles Lakers zu Gast bei den Phoenix Suns und Sixers gegen Wizards heute live

Der Playoff-Start ist gelungen, doch es bleibt keine Zeit zum Durchatmen! An Tag zwei müssen LeBron James und die Los Angeles Lakers in Spiel 1 bei den Phoenix Suns ran. Die Sixers treffen zuvor auf die Wizards. SPOX begleitet die Partien heute live im Liveticker.

NBA Playoffs im Liveticker: Sixers - Wizards und Suns - Lakers

Vor Beginn:

Nach dem Duell der beiden West-Schwergewichte geht es in der Nacht mit zwei weiteren Partien weiter. Um 1 Uhr feiern die New York Knicks gegen die Atlanta Hawks ihr Playoff-Comeback nach acht Jahren, zum Abschluss des Tages empfangen die Utah Jazz die Memphis Grizzlies zu Spiel 1 ihrer Serie (3.30 Uhr). Zu allen Partien findet Ihr nach Spielschluss auf SPOX natürlich ausführliche Spielberichte und Analysen.

Vor Beginn:

Die Lakers werden trotz ihrer Stellung als 7-Seed als Favorit in der Serie gehandelt. Wenn LeBron auf seinen guten Buddy Chris Paul trifft, ist das vor allem aufgrund der Größenvorteile der Lakers ein denkbar schlechtes Matchup für Phoenix. Was können die Suns dagegenhalten? Hier entlang zur Preview.

Vor Beginn:

Um 21.30 Uhr steht dann der Kracher des heutigen Sonntags an. Der amtierende Champion startet mit Spiel 1 gegen die Phoenix Suns in die Playoffs. Da LeBron James und Co. sich in der Regular Season und dem Play-In-Turnier allerdings nur Platz 7 erkämpfen konnten, haben die Suns den Heimvorteil.

© getty In der ersten Playoff-Runde bekommen es LeBron James und die Lakers mit den Phoenix Suns zu tun.

Vor Beginn:

Los geht der Spaß heute zur deutschen Primetime mit dem Duell der Philadelphia 76ers gegen die Washington Wizards. Die Sixers gehen als Erstplatzierter der Eastern Conference als klarer Favorit in die Serie. Können Russell Westbrook und Bradley Beal nach dem erfolgreichen Play-In-Turnier Philly dennoch ärgern? Hier geht es zu unserer ausführlichen Vorschau auf die Serie.

Vor Beginn:

Herzlich Willkommen zum SPOX-Liveticker zu Tag zwei der NBA Playoffs! Am heutigen Sonntag gibt es ab 19 Uhr deutscher Zeit Basketball der Extraklasse aus der besten Liga der Welt. Bei uns verpasst Ihr keine wichtigen Szenen der heutigen Partien.

NBA Playoffs: Die heutigen Spiele im Überblick

Heim Auswärts Uhrzeit Übertragung Philadelphia 76ers Washington Wizards 19 Uhr DAZN Phoenix Suns Los Angeles Lakers 21.30 Uhr DAZN New York Knicks Atlanta Hawks 1 Uhr DAZN Utah Jazz Memphis Grizzlies 3.30 Uhr League Pass

