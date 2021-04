NBA-News - Utah Jazz berichten von Notlandung: "Das könnte das Ende sein"

Beim Flug zum Spiel bei den Memphis Grizzlies musste die Chartermaschine der Utah Jazz notlanden. Zwar kam die Besatzung mit dem Schrecken davon, bei den Spielern und Betreuern des Teams aus Salt Lake City hat der Zwischenfall dennoch Spuren hinterlassen.

Als "traumatisch und furchterregend" beschrieb Head Coach Quin Snyder laut Mark Medina von USA Today den Vorfall, als das Flugzeug nur wenige Minuten nach dem Start mit einem Vogelschwarm kollidierte und das linke Triebwerk der Maschine Feuer fing. Die Maschine konnte im Anschluss ohne verletzte Insassen auf den Salt Lake City International Airport zurückkehren.

"Es klang so, als hätte es eine Explosion gegeben. Es fühlte sich so an, als würde das Flugzeug mitten in der Luft auseinanderbrechen. Für fünf bis zehn Minuten fühlten wir uns komplett hiflos", zitiert Eric Walden vom Salt Lake Tribune Point Guard Mike Conley. Jordan Clarkson sagte Tim MacMahon von ESPN: "Es kam zu dem Punkt, an dem alle dachten: 'Das könnte das Ende sein.'"

Donovan Mitchell, der bereits in der Vergangenheit über Flugangst geklagt hatte, entschied sich dagegen, wenige Stunden nach dem Vorfall mit dem Team nach Memphis zu fliegen. Snyder wollte sich nach dem Spiel nicht dazu äußern, ob die Verfügbarkeit von Mitchell bei weiteren Auswärtsspielen gefährdet ist. "Jeder wird auf unterschiedliche Weise von so einer Sache beeinflusst."

Clarkson zeigte vollstes Verständnis für die Entscheidung von Mitchell, während Snyder auf die Auswirkungen eines solchen Ergebnisses hinwies: "Es war nichts, was man mit ein paar Gesprächen aus der Welt schaffen kann. Wir sollten die zerbrechliche Welt, in der wir uns befinden, ohne dass uns das bewusst ist, wertschätzen und dankbar dafür sein.