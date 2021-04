NBA-News: Kevin Durant steht wohl vor Comeback am Wochenende - Brooklyn Nets holen Verstärkung

Nach seiner Oberschenkelprellung gegen die Miami Heat steht Kevin Durant unmittelbar vor seiner Rückkehr. Der Star der Brooklyn Nets wird wohl am Wochenende wieder auflaufen können. Gleichzeitig sicherten sich die Nets weitere Verstärkung für den Kader.

"Er wird von uns als Day-to-Day gelistet", erklärte Nets-Coach Steve Nash am Mittwoch angesprochen auf den Status von Durant. "Ein Einsatz am Freitag oder Samstag ist möglich, ich bin mir aber nicht sicher, ob es wirklich eines der beiden Spiele sein wird. Wenn es bei ihm aber weiter so vorwärtsgeht wie bisher, dann ist es gut möglich."

Durant hatte sich am vergangenen Wochenende im Spiel gegen die Miami Heat bereits nach vier Minuten verletzt. Nach einem Zusammenprall mit Trevor Ariza musste der 32-Jährige den Court verlassen, später wurde eine Oberschenkelprellung diagnostiziert. Nach der Partie gegen die Raptors in der Nacht auf Donnerstag stehen für die Nets Duelle mit den Boston Celtics in der Nacht auf Samstag und gegen die Phoenix Suns (Sonntag, 21.30 Uhr live auf DAZN) an.

Zuletzt fehlte Durant 23 Partien aufgrund von einer Oberschenkelverletzung. Über die gesamte Saison, seine erste nach seinem Achillessehnenriss, legt der elfmalige All-Star im Schnitt 27,3 Punkte, 6,7 Rebounds und 5,2 Assists auf bei 54,3 Prozent aus dem Feld und 46,2 Prozent von Downtown.

Die Nets stehen bei 39-19 und auf Platz zwei im Osten, allerdings wird James Harden wohl noch eine Weile verletzungsbedingt fehlen.

Brooklyn Nets holen wohl Mike James aus Moskau

Dafür nahmen die Nets am Mittwoch übereinstimmenden Medienberichten zufolge Mike James unter Vertrag. Der 30-Jährige wird wohl einen Zehntagesvertrag im Big Apple unterschreiben und damit von ZSKA Moskau zurück in die NBA wechseln.

Bereits in der Saison 2017/18 lief der Point Guard in der Association auf, für die Suns und Pelicans absolvierte er insgesamt 36 Partien, in denen er 9,3 Punkte und 3,5 Assists in 19,1 Minuten auflegte.

Für Moskau kam er in der laufenden Spielzeit auf 19,3 Punkte und 5,7 Vorlagen, wurde nach einem Zwischenfall mit Head Coach Dimitris Itoudis Ende März allerdings suspendiert. Der Veteran wird wohl den Kaderplatz von LaMarcus Aldridge übernehmen, der seine Karriere aus gesundheitlichen Gründen beenden musste.