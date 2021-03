NBA-News: Sixers-Star Joel Embiid spendet All-Star-Einnahmen an Obdachlose

Sixers-Star Joel Embiid wird seine Erlöse aus dem All-Star Game für gute Zwecke spenden. Die Summe, die der 26-Jährige beim traditionellen Duell der besten Spieler der Saison verdient, soll sich auf mindestens 100.000 Dollar (rund 84.000 Euro) belaufen.

"So viele sind durch die Pandemie in Not geraten", sagte Embiid, der das Geld an das Obdachlosen-Projekt "Home" in Philadelphia schickt. Der Center der dort ansässigen 76ers findet es "wichtig, Menschen und Familien zu unterstützen, die mit Obdachlosigkeit und Nahrungsknappheit zu kämpfen haben".

Embiid, der in der bisherigen NBA-Saison auf starke 30,2 Punkte und 11,6 Rebounds pro Siel kommt, wird am Sonntag in Atlanta im Allstar-Team von Kevin Durant gegen eine von Superstar LeBron James ausgewählte Mannschaft antreten.