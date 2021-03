NBA: Milwaukee Bucks verstärken sich wohl mit Jeff Teague

Jeff Teague wird aller Voraussicht nach die Milwaukee Bucks verstärken. Der 32-Jährige wurde erst kürzlich von den Orlando Magic entlassen.

Das berichtet Adrian Wojnarowski von ESPN. Teague soll in Milwaukee die Lücke des Backup-Spielmachers schließen, welche D.J. Augustin hinterlassen hat, nachdem dieser im Zuge des Trades für P.J. Tucker zu den Houston Rockets geschickt wurde.

Teague trifft in Milwaukee auf seinen alten Coach Mike Budenholzer, für welchen er zwischen 2013 und 2016 für die Atlanta Hawks spielte. 2015 wurde der Point Guard auch zum einzigen Mal All-Star, die Hawks marschierten unter Budenholzer bis in die Conference Finals, wo erst gegen die Cleveland Cavaliers um LeBron James Schluss war (0-4).

In der Folge spielte Teague noch in Indiana, Minnesota und wieder Atlanta, bevor sich der 32-Jährige im November den Boston Celtics anschloss. Teague absolvierte für die Celtics 34 Spiele, in denen er 6,9 Punkte und 2,1 Assists in gut 18 Minuten pro Spiel auflegte.

Die Celtics tradeten den Spielmacher dann aber kurz vor der Deadline zusammen mit zwei Zweitrundenpicks nach Orlando, um Evan Fournier loszueisen.