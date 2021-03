NBA-News: Daniel Theis und Moritz Wagner in Drei-Team-Trade involviert - Theis wechselt zu den Bulls, Wagner nach Boston

Kurz vor der Trade Deadline haben Moritz Wagner und Daniel Theis im Rahmen eines Drei-Team-Trades die Teams gewechselt. Theis läuft künftig für die Chicago Bulls auf, Moritz Wagner wurde zu den Boston Celtics verschifft. Zunächst hatten sich die Wizards mit den Bulls auf einen Trade von Wagner geeinigt.

Dieser wurde kurz vor der Deadline aber noch mit den Boston Celtics erweitert. Somit landet der Deutsche schließlich gemeinsam mit Luke Kornet in Boston. Nach Angaben von Ryan McDonough von Radio.com wechseln dafür Theis, Javonte Green (ebenfalls Boston) und Troy Brown Jr. (Washington) zu den Bulls. Die Wizards erhalten in dem Deal Daniel Gafford und Chandler Hutchison (beide Chicago).

Nach dem Trade für Nikola Vucevic haben die Bulls in Person von Theis ein weiteres Upgrade für ihre Frontcourt-Rotation geholt. Theis wird wohl als Backup-Center fungieren und sich in Chicago für einen neuen Vertrag empfehlen wollen. Das Arbeitspapier des 28-Jährigen läuft nach der Saison aus. Für Boston legte er in der laufenden Saison 9,5 Punkte und 5,2 Rebounds im Schnitt auf.

Die Celtics geraten durch den Trade derweil unter die Luxussteuergrenze, die sie mit dem Deal für Evan Fournier zunächst überschritten hatten. Wagner könnte im Celtics-Frontcourt hinter Tristan Thompson und Robert Williams auf Minuten kommen, wird sich diese aber hart erarbeiten müssen.

Auch der Vertrag von Wagner läuft nach der Saison aus, in Washington konnte er sich nicht etablieren. Mal fiel er komplett aus der Rotation, dann durfte er in 13 Spielen als Starter ran. Insgesamt legte der 23-Jährige 7,1 Punkte und 2,9 Rebounds in 25 Spielen auf.

NBA Trade Deadline: Der Deal um Daniel Theis und Moritz Wagner im Überblick