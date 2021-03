NBA News: Aaron Gordon vor Trade? Mavericks und Warriors mit Interesse

Aaron Gordon von den Orlando Magic könnte mehreren Berichten zufolge kurz vor einem Trade stehen. Auch die Dallas Mavericks gehören angeblich zu den Teams, die Interesse angemeldet haben.

Die Magic haben einem Bericht von The Athletic zufolge signalisiert, dass sie sich bis zur Trade Deadline am 25. März Angebote für den Forward anhören. Diverse Teams hätten demnach Interesse angemeldet, unter anderem gelten Minnesota und Portland als potenzielle Abnehmer.

Dem Bleacher Report zufolge stand ein Trade nach Minnesota vor einigen Wochen ohnehin schon kurz vor Abschluss - damals sollte eine Kombination aus Ricky Rubio und künftigen Draft-Picks dafür nach Orlando kommen. Gordon verletzte sich dann jedoch am Knöchel und fiel wochenlang aus, weshalb der Wechsel vorerst platzte.

Nun nähert sich der 25-Jährige jedoch langsam seinem Comeback und neben den Timberwolves und Blazers sollen auch noch die Mavericks, Warriors, Nuggets und Rockets Gordon auf dem Schirm haben. Bei Dallas wäre vermutlich Dwight Powell in den Deal involviert, noch ist aber unklar, ob schon ein konkretes Angebot vorliegt.

NBA - Trade Deadline Preview zur Atlantic Division: Hilfe für Durant und Co.? Was wird aus Lowry? © getty 1/37 Bis zum 25. März haben Teams noch Zeit, Trades zu tätigen und sich für den Saisonendspurt zu rüsten. Nach der Southwest Division geht der Blick nun in den Osten: Was könnte sich in der Atlantic Division in New York, Boston oder Philly noch tun? © getty 2/37 BOSTON CELTICS - AUSGANGSLAGE: Mit einer Bilanz von 20-18 kämpfen die Celtics um den Heimvorteil im Osten, die hohen Erwartungen erfüllen konnten sie jedoch nicht. Die Top 3 im Osten ist enteilt, der Rückstand auf Milwaukee beträgt bereits 4 Partien © getty 3/37 GERÜCHTE: Besonders der Blick auf die Guard-Position bereitete zuletzt Sorgen. Marcus Smart und Kemba Walker verpassten beide bereits mehr als zehn Spiele. Ist Walker fit, wechseln sich Licht und Schatten ab. Smarts Wert für das Team ist unbestritten. © getty 4/37 Nachbesserungen auf dieser Position sind vor der Deadline unwahrscheinlich, bei kolportierten Namen wie Wizards-Star Bradley Beal dürfte es an der Verfügbarkeit und aufgrund anderer Prioritäten scheitern. Immerhin: Smart und Walker sind wieder gesund. © getty 5/37 Anders verhält es sich auf den Flügelpositionen und bei den Big Men. Bei nahezu allen Contendern wird Noch-Rocket P.J. Tucker gehandelt, der die Texaner schnellstmöglich verlassen will. Der Ex-Bamberger brächte starke Defense und einen guten Distanzwurf. © getty 6/37 Aus dem Trade von Hayward zu den Hornets steht Boston noch eine Trade-Exception über 28,5 Mio. zur Verfügung. GM Ainge sagte nun aber, dass er diese vermutlich mit in die Offseason nehmen möchte. Ein Bluff für eine bessere Verhandlungsposition? © getty 7/37 Denn auch das Konto an Picks ist in Boston prall gefüllt, alle eigenen First Rounder stehen noch bereit. Besonders groß soll das Interesse an Jerami Grant von den Pistons sein, für den sogar mehrere Erstrundenpicks zur Diskussion stehen sollen. © getty 8/37 Grant könnte mit seiner Vielseitigkeit einen großen Bedarf bei den Celtics decken, fraglich jedoch, ob Detroit einen seiner wenigen Spieler der Zukunft wirklich ziehen lässt - es sei denn, es flattert ein unmoralisches Angebot aus Massachusetts rein … © getty 9/37 Wandert stattdessen der Blick nach Orlando zu Nikola Vucevic? Die Center-Rotation um Theis, Thompson und Williams könnte ein Upgrade vertragen. "Ich bin glücklich, wo ich bin", erklärte Vuc, nicht an einen Abgang von den enttäuschenden Magic zu denken. © getty 10/37 BROOKLYN NETS - AUSGANGSLAGE: Die Nets haben einen Lauf! Zwölf der vergangenen 13 Spiele endeten siegreich, Ost-Spitzenreiter Philly ist man dicht auf den Fersen und ist vor allem in der Offensive ist Brooklyn kaum zu stoppen (O-Rating 118,0; Platz 1). © getty 11/37 GERÜCHTE: Einen Neuzugang können die Nets bereits vermelden. Nach seinem Buyout bei den Pistons hat sich Blake Griffin den New Yorkern angeschlossen und sorgt für eine Reunion mit DeAndre Jordan. Aber: noch ohne Spiel wegen Knieproblemen. © getty 12/37 Head Coach Steve Nash sieht ihn als Small-Ball-Center, der Dreier treffen und beim Playmaking helfen kann. Nicht beheben wird der häufig verletzte Ex-Clipper allerdings die Probleme am anderen Ende des Feldes. © getty 13/37 Trotz leichten Verbesserungen zählt die Nets-Defense zu den schlechtesten der Liga (D-Rating: 113,2, Platz 25), weshalb Nachbesserungen in diesem Bereich dringend vonnöten waren. Logisch, dass die Personalie P.J. Tucker auch in Brooklyn zu vernehmen ist. © getty 14/37 Mit dem Wunsch der Rockets, im Gegenzug junge Rotations-Spieler zu erhalten, können die Nets allerdings nur bedingt dienen. Mit Jeff Green hat Brooklyn zudem einen Spieler im Kader, der die Rolle von Tucker (in begrenztem Rahmen) erfüllen kann. © getty 15/37 Mögliche Veränderungen könnten sich um Spencer Dinwiddie drehen, dessen Saison nach einem Kreuzbandriss bereits beendet ist. Der Guard befindet sich im besten Basketball-Alter und könnte im Sommer Free Agent werden (Option: 12,3 Mio.) © getty 16/37 Warum nicht noch ein wenig Shooting, sollte es mit einem Flügelverteidiger nichts werden? J.J. Redicks Familie lebt in Brooklyn, weshalb eine Franchise in der Umgebung Sinn ergibt. Zuletzt hat der Scharfschütze seine Treffsicherheit wiedergefunden. © getty 17/37 NEW YORK KNICKS - AUSGANGSLAGE: Wer hätte das gedacht? Die Knicks sind auf dem besten Wege, sich für die Playoffs zu qualifizieren. Vom Heimvorteil trennt die Traditionsfranchise nur ein Spiel, zumindest für das Play-In-Tournament sieht es sehr gut aus. © getty 18/37 GERÜCHTE: Also dem bewährten Personal weiterhin vertrauen? Durchaus möglich. Zwar hat All-Star Julius Randle mit seinen starken Leistungen Begehrlichkeiten geweckt, die Organisation sieht ihn aber als zentralen Baustein des jungen Kerns der Zukunft. © getty 19/37 Generell rechnen rivalisierende Teams laut SportsNet New York nicht damit, dass die Knicks einen größeren Trade tätigen werden. Wie derzeit üblich, gebe es aber zahlreiche Gespräche und ein kleinerer Move könne nicht ausgeschlossen werden. © getty 20/37 Etwas mehr Bewegung erwartet Marc Berman von der New York Post. Demnach versuche Knicks-Präsident Leon Rose die Backcourt-Rotation zu verbessern und könnte hierzu bei den Rockets fündig werden: Victor Oladipo gilt als Kandidat für ein schnelles Upgrade. © getty 21/37 Der ehemalige Pacer landete im Zuge des Harden-Trades in Texas. Zuletzt lehnte der 28-jährige kommende Free Agent eine Vertragsverlängerung in Houston ab, diese könnten somit vor der Deadline letztmals Gegenwert bekommen. Weiterer Interessent: die Heat. © getty 22/37 Ebenfalls auf dem Markt ist Sacramentos Scharfschütze Buddy Hield. Seine Qualitäten aus der Distanz sind über jeden Zweifel erhaben, dennoch machte er in der aktuellen Saison einen Schritt zurück und spielt in den Kings-Plänen keine große Rolle. © getty 23/37 Verlassen könnten die Knicks hingegen Alec Burks, Nerlens Noel, Austin Rivers, Elfrid Payton oder Frank Ntilikina. Allesamt dürften sie wohl bei entsprechenden Angeboten gehen. Für R.J. Barrett soll dies nur gelten, wenn ein Superstar verfügbar wird. © getty 24/37 PHILADELPHIA 76ERS - AUSGANGSLAGE: Ähnlich positiv wie im Big Apple gestaltet sich auch die Situation in Philadelphia. Die vor der Saison getätigten Veränderungen gingen voll auf, unter Doc Rivers und mit Seth Curry soll der große Wurf gelingen. © getty 25/37 GERÜCHTE: Übereinstimmenden Berichten zufolge sieht das Front Office trotz Platz 1 in der Conference Raum für Verbesserungen. Gesucht wird insbesondere ein Scorer, der Last von Ben Simmons nehmen könnte - zum Beispiel Will Barton. © getty 26/37 Der 30-Jährige legt derzeit Karrierebestwerte aus der Distanz auf, ist in der Lage, sich einen eigenen Wurf zu kreieren und zudem ein solider Verteidiger. Im Gegenzug könnte Danny Green nach Denver ziehen, dessen Vertrag läuft nach der Saison aus. © getty 27/37 Bartons Vertrag hingegen läuft ein Jahr länger. Trotz guter Leistungen könnte er bei den Nuggets entbehrlich sein und Spielzeit an Michael Porter Jr. verlieren. In der Stadt der brüderlichen Liebe winkt ihm eine Sixth-Man-Rolle bei einem Contender. © getty 28/37 Weiterhin genannt werden die Namen Delon Wright, George Hill und P.J. Tucker. Vor allem die erstgenannten Namen machen deutlich: Das Gerüst steht, kleinere Anpassungen sollen die arrivierten Kräfte bei der Jagd nach dem Titel unterstützen. © getty 29/37 Traum-Szenarien wie einem Trade für Raptors-Veteran Kyle Lowry wollen die Sixers offenbar gar nicht erst intensiv nachgehen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein solcher Deal gelingen könnte, sei laut Jason Dumas von Bleacher Report "weit hergeholt". © getty 30/37 Laut Dumas sei bei den Sixers alles darauf ausgerichtet, mit Simmons, Embiid und Tobias Harris in die Zukunft zu gehen, egal ob dieser Plan funktioniert oder nicht. Ebenfalls als unantastbar gelte Youngster Matisse Thybulle. © getty 31/37 TORONTO RAPTORS - AUSGANGSLAGE: Merkwürdige Saison für die Kanadier. Ihre Spiele müssen sie in Tampay Bay/Florida bestreiten, der Start in die Spielzeit verlief desaströs. Im schwachen Osten sind sie mittlerweile wieder im Kampf um die Postseason. © getty 32/37 GERÜCHTE: Alles dreht sich in Toronto um die Zukunft von Franchise-Ikone Kyle Lowry. Bei den Raptors scheint ein erneuter Titelgewinn in weite Ferne gerückt, will der Point Guard auf seine alten Tage nochmal auf Ringjagd gehen oder nicht? © getty 33/37 Aus Dank würde die Franchise ihm wohl keine Steine in den Weg legen, er selbst sagt: "Ich werde eines Tages als Raptor zurücktreten." Gegen einen Trade spricht dies nicht, viele Spieler kehrten vor ihrem Retirement für einen Tag zu "ihrem" Team zurück. © getty 34/37 Interesse am 33-Jährigen, der von seiner Top-Performance nicht viel eingebüßt hat und an beiden Enden des Courts einen Unterschied machen kann, scheint vielerorts vorhanden, ob bei den Clippers, Sixers oder Heat. © getty 35/37 Lowry bezeichnete Gerüchte, wonach er einem solchen Trade nicht abgeneigt sei und sein Haus bereits verkauft habe, als "Lügen". Laut Michael Grange von Sportsnet.ca sei ein Lowry-Abschied unwahrscheinlich und weit von einem Vollzug entfernt. © getty 36/37 Und ansonsten? Als Ersatz für Serge Ibaka und Marc Gasol kam vor der Saison Aron Baynes, die Erwartungen konnte er keineswegs erfüllen. Doch befinden sich die Raptors nicht in der Position, sich um verfügbare Spieler wie LaMarcus Aldridge zu bemühen. © getty 37/37 Stattdessen geht es wohl in erster Linie darum, dass die coronageplagten Raptors - derzeit fehlen Siakam, Anunoby und VanVleet - wieder vollzählig werden, die Saison bestmöglich zu Ende bringen und dann neu aufstellen - es sei denn, Lowry will doch weg.

Gordon wurde von den Magic 2014 an 4. Stelle gedraftet, hat in seiner Entwicklung über die letzten Jahre jedoch ein wenig stagniert. Der Top-Athlet wurde in Orlando immer wieder auf Small Forward eingesetzt, obwohl ihm die Vier vermutlich etwas besser liegen würde. Ein Trade galt auch deshalb schon länger als Option, weil Orlando mit Jonathan Isaac ein weiteres großes Talent für diese Position gedraftet hat.

In der laufenden Saison kommt Gordon auf 13,6 Punkte und 7 Rebounds im Schnitt, die Magic stehen nach diversen Verletzungen mittlerweile aber nur noch auf Platz 14 in der Eastern Conference (13-26) und könnten einen Neuaufbau anstreben. Gordon verdient in der laufenden Spielzeit 18,1 Mio. Dollar und steht vor seinem letzten Vertragsjahr (21/22: 16,4 Mio.).