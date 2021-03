NBA: "Zum Totlachen" - Kevin Durant reagiert auf kontroversen Warriors-Vergleich von Steve Kerr

Steve Kerr ist großen sportlichen Erfolg gewöhnt, legt jedoch auch viel Wert auf die Atmosphäre innerhalb seiner Teams. Der Warriors-Coach verriet Logan Murdock von The Ringer, dass er die vergangenen Saison der Warriors mit der ligaweit schlechtesten Bilanz von 15-50 mehr genoss als die Vorsaison, Kevin Durants letzte Saison in Oakland.

"Dieses letzte Jahr mit KD war hart. Eine Menge ist passiert. Manche Sachen sind bekannt, manche nicht. Es war sehr schwierig" erklärte Kerr, der dreifacher NBA-Champion als Head Coach der Warriors sowie fünffacher Champion als Spieler der Chicago Bulls und San Antonio Spurs wurde.

"Wir hatten eine großartige Energie, Einstellung und Kameradschaft", sagte Kerr über das Team der Saison 2019/20, das komplett auf Klay Thompson und über lange Strecken auch auf Stephen Curry und Draymond verzichten musste, da die drei Stars mit Verletzung zu kämpfen hatten. "Verlieren war schlimm, aber was man will ist gute Stimmung. Man will sich auf jeden Tag in der Halle mit dem Team freuen."

Kevin Durant, der zwei Titel als Mitglied der Warriors feierte, war mit Kerrs Aussagen offenbar nicht einverstanden. "Das ist zum Totlachen" schrieb der 32-Jährige auf Twitter.

Durants letzte Saison bei den Warriors endete mit einer Finals-Niederlage gegen die Toronto Raptors, unter anderem da KD und Thompson sich beide im Lauf der Serie schwer verletzt haben. Im Juli 2019 wurde Durant für D'Angelo Russell, Shabazz Napier und Treveon Graham zu den Brooklyn Nets getradet.