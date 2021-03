NBA: Adebayo-Show reicht nicht! Miami Heat verlieren OT-Krimi gegen Indiana Pacers

Die Miami Heat verlieren das dritte Spiel in Serie und zum zweiten Mal in drei Tagen gegen die Indiana Pacers. Jimmy Butler zeigt am Ende ungewohnte Schwächen.

Die Pacers gewinnen auch das zweite Duell innerhalb von drei Tagen am South Beach.

Miami Heat (22-21) - Indiana Pacers (19-22) 106:109 OT (BOXSCORE)

Noch vor zwei Tagen wurden die Heat von Indiana ordentlich verprügelt (110:137), diesmal war es knapper und Indiana brauchte eine Overtime, um einen echten Krimi für sich zu entscheiden. Domantas Sabonis war mit 17 Punkten (5/13 FG), 11 Rebounds und 3 Steals der beste Scorer, foulte aber in der Verlängerung aus.

Indiana startete heiß und traf im ersten Viertel 6/12 aus der Distanz, während die Heat über das komplette Spiel große Probleme vom Perimeter hatten (9/37 3FG). Miami suchte deswegen vermehrt die Zone, lag jedoch zur Pause mit 8 Zählern hinten. Ein 7:0-Run von Bam Adebayo brachte die Heat wieder heran, unter anderem musste die Seele von Sabonis bei diesem Monster-Slam dran glauben.

Sabonis schien die Pacers dann 1:30 vor dem Ende auf die Siegerstraße zu bringen. Der Litauer klaute Butler erst den Ball und machte dann das 98:92 im Fastbreak. Miami scorte aber die letzten 6 Zähler, dabei verpasste Butler bei noch 12 Sekunden den möglichen Gamewinner, auf der anderen Seite ließ LeVert die Entscheidung aus.

In der Verlängerung ging der Heat-Run weiter, doch zwei Dreier von Justin Holiday stoppten den Lauf und brachten wieder die Führung. Malcolm Brogdon erhöhte auf +4, danach kamen die Gastgeber nicht mehr entscheidend heran. Butler hatte mit der Sirene noch einmal die Chance auf eine zweite Verlängerung, doch sein Dreier über Brogdon war deutlich zu kurz.

Bester Scorer der Heat war aber der überragende Adebayo (29, 10 Rebounds, 3 Blocks), der sich packende Duelle mit Sabonis und Myles Turner (16, 5 Blocks) lieferte. Butler legte 21 Zähler, 15 Rebounds und 7 Assists auf, in den entscheidenden Momenten fehlte dem Forward diesmal aber das Glück. Für Indiana versenkte Holiday (15) fünf Dreier, dazu lieferte Brogdon (12, 10 Assists) ein Double-Double und Doug McDermott ein gutes Spiel von der Bank kommend.

Die weiteren Spiele der Nacht

