NBA: Mavs-Comeback in OKC kommt ohne Doncic zu spät - Warriors kassieren böse Abreibung bei den Clippers

Ohne Luka Doncic und Kristaps Porzingis müssen die Dallas Mavericks in Oklahoma City eine knappe Niederlage einstecken. Die Golden State Warriors kommen in Los Angeles dagegen böse unter die Räder. Die Atlanta Hawks feiern einen wilden Comeback-Sieg, während sich die New Orleans Pelicans bis auf die Knochen blamieren.

Die Charlotte Hornets erfüllen ihre Pflichtaufgabe gegen Detroit, es braucht aber eine Gala von Terry Rozier in der Crunchtime. Atlanta liegt sechs Minuten vor dem Ende mit 15 Punkten hinten, siegt dann aber noch dramatisch.

Charlotte Hornets (18-18) - Detroit Pistons (10-27) 105:102 (BOXSCORE)

Beinahe wären die Pistons mal wieder zum Stolperstein für ein ambitioniertes Team geworden. Auch in Charlotte führten die Gäste noch knapp drei Minuten vor dem Ende, doch dann schlug plötzlich die Stunde von Terry Rozier, der zuvor überhaupt kein Faktor war. 12 seiner 17 Punkte (6/14 FG) verbuchte der Guard im vierten Viertel und bescherte den Hornets einen wichtigen Erfolg.

Besagte 12 Zähler markierte Scary Terry in den letzten 3:11 Minuten, darunter ein Vierpunkt- sowie ein Dreipunktspiel. Charlotte erzielte in diesem Zeitraum 15 Zähler, lediglich P.J. Washington (20, 6/10 FG, 9 Rebounds) unterbrach die Rozier-Party vor den Augen von Michael Jordan für einen Moment.

Washington war damit auch der beste Scorer der Hornets, weil sowohl Gordon Hayward (17, 4/15 FG) als auch LaMelo Ball (7, 3/11 FG, 9 Assists, 5 Turnover) keinen Rhythmus fanden. Charlotte führte zwischenzeitlich mit 16 Punkten, versenkte aber nur 40 Prozent aus dem Feld. Es reichte trotzdem, weil Rozier rechtzeitig heiß lief und man als Team nur 9 Ballverluste produzierte.

Auf Seiten Detroits war es Jerami Grant (28, 11/24 FG), der seine Farben im Spiel hielt. Im vierten Viertel traf der Forward auch endlich zwei Dreier, nachdem er zuvor jeden seiner sechs Versuche vergeben hatte. Darüber hinaus fehlte aber die Unterstützung, nur Rookie Saddiq Bey (14, 4/9 Dreier) und Svi Mykhailiuk (11, 3/10 Dreier, 8 Assists) punkteten noch zweistellig.

Brooklyn Nets (25-13) - Boston Celtics (19-18) 121:109 (BOXSCORE)

Toronto Raptors (17-19) - Atlanta Hawks (17-20) 120:121 (BOXSCORE)