NBA: Golden State Warriors gehen nach Looney-Verletzung die Big Men aus

Kevon Looney von den Golden State Warriors verletzte sich bei der Niederlage gegen die Boston Celtics am Knöchel und wird mindestens zwei Wochen ausfallen. Den Dubs gehen so langsam die Big Men aus.

Looney verletzte sich gegen Ende der ersten Halbzeit gegen die Celtics und kehrte danach nicht mehr zurück. Die Warriors haben inzwischen bestätigt, dass es sich um eine Knöchelverstauchung handelt.

Für Golden State ist dies schlechtes Timing, da sich bereits am Samstag beim Sieg über die Detroit Pistons der andere Center, Nr.2-Pick James Wiseman, das Handgelenk verstauchte und mindestens eine Woche fehlen wird. Der dritte Fünfer der Warriors, Marquese Chriss, fehlt ebenfalls mit einer schweren Knöchelverletzung, die er sich bei einer Trainingseinheit in der ersten Saisonwoche zuzog. Bei Chriss ist unklar, ob er in dieser Saison überhaupt noch einmal spielen kann.

Warriors-Coach Steve Kerr wird in den kommenden Spielen Kreativität an den Tag legen müssen und gab bereits an, dass Eric Paschall, Draymond Green und Two-Way-Spieler Juan Toscano-Anderson viel Zeit auf Center verbringen werden.

Auf die Warriors wartet nun ein Trip nach Texas, wo vier Spiele bei den Dallas Mavericks und den San Antonio Spurs anstehen. Für den Moment stehen die Dubs bei einer Bilanz von 11-10, was in der umkämpften Western Conference jedoch nur zu Platz neun reicht.