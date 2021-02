NBA: Cavs-Coach reagiert auf Green-Kommentare zur Drummond-Situation: "Keine zweispurige Straße"

Die Cleveland Cavaliers stehen für ihren Umgang mit Andre Drummond in der Kritik, nicht zuletzt nach den deutlichen Worten von Draymond Green. Cavs-Coach J.B. Bickerstaff addressierte nun die Kritik und zeigte dafür wenig Verständnis.

"Keine Meinung sollte unterdrückt werden", sagte Cavs-Coach J.B. Bickerstaff zu den Kommentaren von Draymond Green, der sich vor einigen Tagen über das Verhalten der Cavs mit Andre Drummond echauffiert hatte. Laut Bickerstaff sei Drummond im Moment nicht beim Team, Cleveland hat im Moment nach einem Westküstentrip eine seltene Pause von vier Tagen.

Noch in der Nacht auf Dienstag, als Cleveland in Golden State aktiv war, saß Drummond bei der Partie auf der Bank und feuerte seine Mitspieler an, auch wenn der Center in den Planungen der Franchise keine Rolle mehr spielt und getradet werden soll. Green sprach nach der Partie von einem Doppelstandard, wie mit solchen Situationen umgegangen wird.

"Natürlich hatten wir Gespräche mit unseren Spielern, soweit wir sie einweihen konnten", sagte Bickerstaff darauf. "Die Spieler haben ein Recht, ihre Stimme zu erheben und die Organisationen müssen tun, was das Beste für die Organisation ist. So läuft das nunmal, das sollte keine zweispurige Straße sein."

Bickerstaff hob auch noch einmal Drummond hervor, der sich professionell "in schwierigen Umständen" verhalten würde. "Er war in der Halbzeit in der Kabine und hat den Jungs erzählt, was er auf dem Feld gesehen hat. Er geht super damit um, auch wenn es sicherlich nicht einfach ist."

Die Spieler der Cavs wollten dagegen nicht viel zur Situation sagen. "Ich konzentriere mich auf die Saison", sagte zum Beispiel Collin Sexton. "Er ist immer noch einer von uns, aber ich weiß nicht, was gerade zwischen ihm und dem Management passiert."