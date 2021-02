NBA-News - Brooklyn Nets ärgern sich über Corona-Chaos um Kevin Durant: "Bizarr" und "frustrierend"

Bei der 117:123-Niederlage der Brooklyn Nets gegen die Toronto Raptors kam es zu einer kuriosen Situation um Kevin Durant. Der 32-Jährige durfte aufgrund anhaltender Kontaktverfolgung zunächst nicht starten, stand dann doch auf dem Parkett und musste in der zweiten Hälfte wieder runter und in Isolation. Die Nets zeigten sich gleichermaßen verwundert wie frustriert über die Vorgehensweise der Liga.

"Das ist verwirrend, frustrierend. Es ist bizarr", fasste Nets-Guard Joe Harris, der sein Team mit 19 Punkten anführte, die Situation im Anschluss an die Partie zusammen. "Erst darf er nicht starten, dann darf er reinkommen, spielen und muss dann wieder raus. Das ergibt einfach keinen Sinn."

In eine ähnliche Kerbe schlug auch James Harden, der ebenfalls das Wort "frustrierend" nannte, um die Lage zu beschreiben. Vor allem die Tatsache, dass die Partie nicht abgesagt wurde, stieß dem 31-Jährigen sauer auf: "Sie haben gesagt, dass es um Kontaktverfolgung ging. Da habe ich mir gedacht, wenn es um Kontaktverfolgung geht ... wir sind alle zusammen in der Kabine. Das heißt, es gibt kein Spiel, wenn er nicht spielen darf."

"Das Spiel hätte verschoben werden sollen", stellte Harden klar. "Er war immer um uns herum. Ich verstehe nicht, warum er erst nicht spielen durfte, dann doch und dann wieder nicht." Durant durfte zunächst nicht starten, da eine seiner Kontaktpersonen zunächst keinen eindeutigen Corona-Test vorlegen konnte.

"Durant wurde aus dem Spiel herausgehalten, solange das Test-Ergebnis untersucht wurde", teilte die Liga in einem Statement mit. Noch während des ersten Viertels wurde KD schließlich von der NBA zum Spielen freigegeben, nach wenigen Minuten im dritten Viertel informierten Liga-Verantwortliche die Nets dann jedoch, dass der Forward die Partie wieder verlassen und in Isolation muss. Das Test-Ergebnis von Durants Kontaktperson kam nun doch positiv zurück.

Kevin Durant nach Corona-Chaos: "Free me"

Der sichtlich frustrierte Durant schüttelte auf dem Weg zurück in die Katakomben seinen Kopf und warf eine Wasserflasche auf den Boden. Später meldete er sich via Twitter zu Wort. "Free me", schreib er zunächst, wenig später kritisierte er in einem weiteren Tweet das Vorgehen der Liga: "Hey, NBA. Eure Fans sind nicht dumm. Ihr könnt sie nicht mit euren PR-Taktiken verarschen."

Coach Steve Nash sprach von einer schwierigen Situation, versuchte aber auch zu entschärfen. "So wird dieses Jahr nun mal laufen", sagte er. "Wir werden diese COVID-Situationen immer mal wieder haben und es werden für manche viele Minuten zusammenkommen. Aber diese Schwierigkeiten wird jedes Team haben. Wir müssen uns von so kleinen Rückschlägen erholen."

Durant, der vergangenes Jahr bereits mit dem Coronavirus infiziert war, wird laut ESPN den Nets vorerst nicht zur Verfügung stehen. Demnach wird er nicht nach Philadelphia reisen, wo Brooklyn in der Nacht auf Sonntag auf die Sixers trifft, und könnte weitere Partien verpassen. Gegen die Raptors stand KD insgesamt 19 Minuten auf dem Parkett und erzielte 8 Punkte, 6 Rebounds und 5 Assists.