NBA: Raptors bezwingen Nets - Kevin Durant in kurioser Situation: "Lasst mich frei"

Die Toronto Raptors besiegen die Brooklyn Nets mit 123:117 in einem der kuriosesten Spiele der bisherigen Situation. Kevin Durants Einsatz wurde erst wenige Minuten vor dem Tip-Off fraglich, dann kam KD jedoch zum Ende des ersten Viertels aufs Parkett - und musste zu Beginn des dritten Viertels endgültig das Spiel verlassen.

Brooklyn Nets (14-9) - Toronto Raptors (9-12) 117:123

Wenige Minuten vor Spielbeginn verkündeten die Nets, dass Kevin Durant aufgrund der Gesundheitsprotokolle nicht in der Starting Five stehen würde. Laut Malika Andrews von ESPN wartete das Team zu diesem Zeitpunkt noch auf ein Testergebnis von Durants Kontaktperson, KD würde nach einem negativen Test noch ins Spielgeschehen eingreifen dürfen.

Nach knapp acht Minuten war es dann soweit: Der Anführer des Ost-Frontcourts nach den ersten All-Star-Votes kam im 866. Spiel seiner Karriere erstmals als Reservist auf das Parkett.

Pascal Siakam führte alle Spieler mit 33 Punkten (12/23 FG, 11 Rebounds) an, auch Kyle Lowry (30, 6/9 3P, 7 Assists), Norman Powell (18, 7/13 FG) und Chris Boucher (17, 9 Rebounds) steuerten ihren Beitrag zum Sieg bei. Aron Baynes (9, 4 Rebounds) stand als Starter nicht mal 18 Minuten auf dem Feld, beging jedoch vier Fouls.

Für Brooklyn übernahmen weder James Harden (17, 4/8 FG, 12 Assists) noch Kyrie Irving (15, 6/12 FG) entschlossen die Verantwortung in entscheidenden Phasen, Irving nahm keinen einzigen Wurf im Schlussabschnitt. Joe Harris versenkte fünf seiner acht Dreier auf dem Weg zu 19 Punkten, dazu erzielten sechs weitere Nets mindestens acht Zähler.

Nets starten schwach gegen Raptors

Brooklyn schien zu Spielbeginn noch etwas unsortiert und erlaubte Toronto durch 11 Punkte nach Turnovers einen 15:6-Start, mit dem die Raptors das erste Viertel (34:23) klar für sich entschieden. Auch nach Durants Ankunft konnten die Nets weder ihre eigenverschuldeten Turnover noch ihre defensiven Totalausfälle direkt abstellen, wodurch Kyle Lowry (13 Punkte zu diesem Zeitpunkt) und Co. auf 44:27 erhöhten.

Zum Ende des zweiten Abschnitts konnte Brooklyn sich mit einem 12:2-Lauf wieder herankämpfen, trotz des 11:4-Vorteils bei den Turnovers gingen die Raptors nur mit 67:63 in die Kabine, die Nets hatten 57,9 Prozent ihrer Würfe aus dem Feld getroffen.

Nach dem Seitenwechsel schnappte sich Brooklyn schnell seine erste Führung der Partie, Durant beging jedoch bereits sein viertes Foul und kurzzeitig sogar sein fünftes, was jedoch überraschenderweise nach einer Challenge von Steve Nash zurückgenommen wurde.

Die Aufregung um diese Situation stellte sich wenige Momente später jedoch als unnötig heraus, da Durant (8 Punkte in 19 Minuten) sichtlich frustriert in die Kabine und aufgrund der Gesundheitsprotokolle nicht mehr zurückkehren durfte.

Kevin Durant: "Lasst mich frei"

"Es ist hart, Kevin Durant zweimal in einer Nacht zu verlieren" scherzte Nash nach dem dritten Viertel. Auch Durant selbst meldete sich noch vor Spielende: "Lasst mich frei", schrieb der MVP-Kandidat via Twitter.

Wer am Ende des Spiels lachen durfte blieb noch lange offen, in der zweiten Halbzeit konnte sich kein Team auf mehr als sechs Zähler absetzen, die Führung wechselte insgesamt zehn Mal. Die Raptors legten beim Rückstand von 108:110 einen 8:0-Lauf hin, mit dem sie knapp zweieinhalb Minuten vor Schluss auf +6 erhöhten. Anschließend antwortete Fred VanVleet mit seinem ersten erfolgreichen Distanzwurf des Abends (1/9) auf einen Dreier von Joe Harris, die Nets kamen danach nicht mehr in Schlagreichweite.

Nach dem Spiel ließ Durant seinen Frust an der Situation aus: "Yo NBA, die Fans sind nicht dumm! Ihr könnt sie nicht mit euren scheiß PR-Taktiken verarschen!"