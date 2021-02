NBA-News: All-Star Game doch mit Dunk- und Three Point Contest?

Die NBA und die NBA Players Association führen offenbar Gespräche darüber, dass im Rahmen des diesjährigen All-Star Games auch ein Slam Dunk Contest und einen Dreier-Wettbewerb stattfinden sollen. Dies berichtet Marc Stein von der New York Times.

Demnach könnten zusätzlich zum Spiel der besten Spieler der Eastern und Western Conference am Wochenende des 6. und 7. März in Atlanta auch die beiden beliebten Wettbewerbe ausgetragen werden. Diskussionen über das Ausmaß des All-Star Wochenendes werden weiter geführt, dass zumindest das All-Star Game über die Bühne geht, sei jedoch nahezu sicher.

Bereits vor einigen Tagen berichteten Adrian Wojnarowski von ESPN sowie die Associated Press darüber, dass das All-Star Game in einer stark abgespeckten Version stattfinden könne, um Geld für wohltätige Zwecke zu sammeln, darunter historisch afroamerikanische Colleges und Hochschulen sowie Corona Relief Funds

Durch eine Austragung in Atlanta, dem Standort des übertragenden Senders TNT, könnte zumindest ein Teil des notwendigen Reiseaufkommens durch das komplette Land reduziert werden.

Ursprünglich hatte der Höhepunkt des NBA-Kalenders schon im Februar in Indianapolis ausgetragen werden sollen, was aufgrund der Coronavirus-Pandemie bereits im November des Vorjahres verworfen wurde. Stattdessen wird das Bankers Life Fieldhouse im Jahr 2024 als Gastgeber fungieren. Im Spielplan ist allerdings dennoch ein Fenster vom 5. bis zum 10. März zu finden, in dem keine Spiele der Regular Season angesetzt wurden, wodurch die Möglichkeit eines alternativen All-Star Weekends offen gehalten wurde.