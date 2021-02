NBA - Mavericks-General-Manager Donnie Nelson im Interview: "Ich habe gehofft, dass Luka keinen Wurf trifft"

Donnie Nelson ist der General Manager der Dallas Mavericks und seit vielen Jahren anerkanntermaßen einer der Top-Leute im NBA-Business. Im Interview mit SPOX spricht der 58-Jährige über eine mögliche Rolle von Dirk Nowitzki bei den Mavs, die Qualitäten von Maxi Kleber und den NBA-Spielbetrieb in Zeiten der Corona-Pandemie.

Außerdem erklärt Nelson, was Steph Curry so besonders macht und warum er einmal hoffte, dass Luka Doncic keinen Wurf treffen würde.

Donnie, wann hatten Sie eigentlich das letzte Mal Kontakt zu Dirk Nowitzki?

Donnie Nelson: Das ist schon eine Weile her. Aktuell ist es schwierig an Dirk heranzukommen, weil er in Schweden die Skipisten unsicher macht. (lacht)

Steve Nash wollte Dirk Nowitzki für seinen Coaching-Staff in Brooklyn gewinnen, das kam aber noch zu früh. Was ist Ihr Gefühl, wohin die Reise für Dirk gehen könnte?

Nelson: Das ist eine gute Frage. Ich weiß es nicht. Ich weiß aber, dass die Tür bei den Mavericks für ihn weit offen steht. Diese Franchise empfindet so viel Liebe für ihn, dass er sich den Job aussuchen kann. Wir hatten natürlich auch schon ein paar Gespräche bezüglich seiner Zukunft, aber ich denke, dass er sich noch darüber klar werden muss, was er wirklich machen will. Reizt ihn eher eine Aufgabe im Management? Eher im Coaching? Mit jeder potenziellen Rolle hängen zum Teil sehr unterschiedliche zeitliche Verpflichtungen zusammen. Und Zeit ist das kostbare Gut, das Dirk so lange in seinem Leben nicht hatte. Er war so lange in diesem Hamsterrad gefangen, dass es klug ist, erstmal ein paar Schritte zurückzugehen und durchzuatmen. Nichts raubt dir so viel Zeit wie unser Leben in der NBA. Glauben Sie mir, für nichts würden die Jungs mehr geben als für ein bisschen mehr Zeit. Während wir hier miteinander sprechen, fährt Dirk irgendwo in Schweden eine Piste hinunter und genießt die Zeit mit seinen Kindern und seiner wundervollen Frau. Er kann jetzt endlich all die Sachen machen, die er während der Karriere nicht tun konnte und holt sozusagen verlorene Zeit nach. Das soll er erstmal noch eine Weile machen, danach sehen wir weiter.

Maxi Kleber hält die deutsche und die Würzburger Fahne ja weiter hoch in Dallas. Woran denken Sie, wenn Sie an Maxi denken?

Nelson: Ich bin vor allem unfassbar stolz auf Maxi. Sein Karriereweg mit all den Verletzungen, die er überstehen musste, ist ein ganz besonderer. Und er hat das gleiche Herz und die gleiche Leidenschaft für sein Heimatland wie Dirk. Die Story, dass beide aus einer kleinen Weinstadt namens Würzburg kommen, ist einfach so cool. Beide kommen aus tollen Familien und beide sind noch bessere Menschen als Basketballspieler. Dabei ist auch Maxi ein hervorragender Spieler, der immer noch oft unterschätzt wird. Ich sage ihnen mal was: Für mich ist Maxi vielleicht der beste europäische Verteidiger der Geschichte in der NBA. Er kann Point Guards genauso verteidigen wie Center, und alles dazwischen - seine Präsenz in der Defensive ist unglaublich.

NBA - Kuriose Ergebnisse beim All-Star-Voting: Haben wir den falschen Antetokounmpo erwischt? © getty 1/17 Die Starter für das All-Star Game in Atlanta stehen fest, das Voting brachte aber wieder einmal einige kuriose Ergebnisse. Vor allem die Spieler scheinen die Wahl nicht ganz so ernst zu nehmen. Wir zeigen einige (fragwürdige) Resultate. © getty 2/17 Carmelo Anthony bleibt nicht nur ein Fanliebling, sondern auch ein Darling der Spieler. 31 Akteure sahen in Melo in diesem Jahr einen All-Star. Kurzer Blick auf die Stats: im Schnitt 13,1 Punkte und 3,5 Rebounds bei 39 Prozent aus dem Feld. © getty 3/17 Es gibt viele Antetokounmpos in der Liga, aber nicht sooo viele. Kostas Antetokounmpo von den Lakers bekam mehr All-Star-Votes von den Spielern (10), als er Minuten auf dem Feld stand (8). Kam es hier etwa zu einer Verwechslung? © getty 4/17 Hoch im Kurs bei den Spielern steht auch De’Aaron Fox, der die sechtmeisten Player Votes im West-Backcourt bekam. Und die Fans? Da landete der Spielmacher nur auf Platz 14 hinter Jordan Clarkson. Was ist los, Kings-Fans? © getty 5/17 Dennis Schröder landete im Westen trotz der großen Lakers-Fangemeinde nur auf Platz 18 im Fan-Voting mit 126.621 Stimmen - direkt hinter Mike Conley. Wir haben da eine Vermutung, für wen Lakers-Fans stattdessen gestimmt haben ... © getty 6/17 ... und zwar für Alex Caruso, der mit 371.648 Stimmen auf Platz acht im West-Backcourt landete. Interessant ist auch, dass kein Spieler für Caruso stimmte, bei keinem anderen Akteur ist die Diskrepanz zwischen Fans und Spielern größer. © getty 7/17 Und was ist eigentlich mit dem anderen Liebling des Vorjahres, Tacko Fall? 106.303 Stimmen (Platz 20 im Ost-Frontcourt) sind beinahe enttäuschend, selbest Chris Boucher (Raptors) und Clint Capela (Hawks) bekamen mehr Liebe von den Fans. © getty 8/17 Kommen wir zu den Ball-Brüdern und hier stach LaMelo seinen älteren Bruder Lonzo klar und deutlich aus. LaMelo (299.068) bekam dabei fast sechsmal so viele Stimmen wie Lonzo (57.363). © getty 9/17 Jerami Grant ist bei seinen Kollegen anscheinend äußerst beliebt. Nur sechs Akteure erhielten von den Forwards im Osten mehr Spielerstimmen. Bei den Fans landete der Pistons-Forward übrigens auch in der Top 10. © getty 10/17 Weniger beliebt ist hingegen Defense. Rudy Gobert wurde im Fan-Voting hinter Melo und Draymond Green sogar nur Zwölfter. Von den Medien bekam der Franzose nach LeBron, Kawhi und Jokic dafür die meisten Stimmen (5). © getty 11/17 Schlusslicht im Fan-Voting war übrigens ein Spieler der Mavs, genauer gesagt Two-Way-Spieler Nate Hinton. Für ihn stimmten gerade einmal 238 Fans. Es könnte auch daran liegen, dass es weiterhin kein einziges Bild von ihm im Mavs-Trikot gibt. © getty 12/17 Nur zwei Spieler erhielten im Medien-Voting die volle Punktzahl von 100: Giannis Antetokounmpo und LeBron James. Nikola Jokic und Joel Embiid kamen nur auf 99. © getty 13/17 Jaylen Brown erhielt im Ost-Backcourt die zweitmeisten Medienstimmen (50). Da er bei den Fans und den Spielern nur auf Platz fünf lag, standen am am Ende neben Beal und Irving auch Harden sowie LaVine vor ihm. © getty 14/17 Interessant ist auch, dass selbst Russell Westbrook eine Stimme von den Medien erhielt. Wer das war, können wir leider nicht sagen ... © getty 15/17 Anthony Davis erhielt derweil über 3 Millionen Stimmen (und damit mehr als z.B. Kyrie Irving) und verpasste trotzdem den Starter-Spot. Tragisch ist das wohl nicht, schließlich wird die Braue wegen einer Verletzung ohnehin nicht auflaufen können. © getty 16/17 Die größten Voter waren aber vermutlich die Fans der Warriors. Nicht nur erhielt Stephen Curry die zweitmeisten Stimmen im Westen, es wurde auch Andrew Wiggins unter die ersten Sieben im Frontcourt gespült. Kelly Oubre Jr. wurde 16. © getty 17/17 Und dann ist da noch Klay Thompson, der die komplette Saison verletzungsbedingt ausfällt. 335.859 Stimmen reichten zu Platz 9 im West-Backcourt. Sogar ein Spieler gab Klay eine Stimme. Das warst doch du Steph, oder etwa nicht?

Nelson: "Eine 2 Meter große Version von Steve Nash"

Wir müssen natürlich über Luka Doncic sprechen. Der Draft ist jetzt einige Jahre her, aber können Sie Ihr Glück immer noch kaum fassen, dass Ihnen Doncic in die Hände gefallen ist und Sie nach der Nowitzki-Ära tatsächlich ohne Pause Ihren nächsten Franchise-Spieler gefunden haben?

Nelson: Ich wache jeden Morgen sehr glücklich auf, das stimmt. (lacht) Ich erinnere mich noch gut an den Moment, als ich Luka zum ersten Mal live habe spielen sehen in Spanien. Da war er 15 Jahre alt. Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich gute Passgeber liebe. Jungs, die den gewissen Blick für ihre Mitspieler haben und alle um sie herum besser machen. Dieses Gefühl hatte ich bei Luka sofort. Ich habe sofort gesehen, welches sehr spezielle Talent ihm der liebe Gott gegeben hat. Ich habe zu mir gesagt: Hey, das wird eine 2 Meter große Version von Steve Nash, die so rebounden kann wie Jason Kidd. Ich war von einem sehr frühen Zeitpunkt an ziemlich begeistert von Luka.

Sie haben ja ohnehin eine große Affinität für den europäischen Basketball.

Nelson: Das stimmt. Das muss wohl an meiner schwedischen Frau liegen, Lotta war definitiv meine wichtigste europäische Verpflichtung. (lacht) Meine Zeit als Spieler in Europa hat mich sehr geprägt. Ich habe in Litauen Sarunas Marciulionis getroffen, wir sind Freunde geworden und später hat ihn mein Vater für die Warriors gedraftet. Ob es Sarunas war, oder Vlade Divac, Arvydas Sabonis, Drazen Petrovic - ich hatte die Chance, gegen großartige europäische Spieler zu spielen. Und ich habe über viele Jahre exzellente Beziehungen nach Europa aufgebaut, die mir später geholfen haben. Ich kann mich sehr glücklich schätzen, all diese Erfahrungen in Europa gemacht zu haben.

"Dirk und Luka zusammen? Das wäre Wahnsinn gewesen"

2013 hätten Sie im Draft eine Chance auf Giannis Antetokonumpo gehabt.

Nelson: Diese Chance haben wir leider verpasst, umso mehr wollte ich Luka bekommen. Jungs von diesem Kaliber gibt es nicht so oft. Aber ich dachte, dass wir niemals eine Chance haben würden mit dem fünften Pick im Draft. Ich habe die EM angeschaut und gehofft, dass Luka keinen Wurf trifft und grauenvoll spielt. Ehrlich. Ich habe jedes Mal gejubelt, wenn er nicht getroffen hat oder irgendwie unathletisch und langsam aussah. Dennoch war ich mir sicher, dass er im Draft auf keinen Fall aus den Top 3 fallen würde. Als sich dann tatsächlich die Möglichkeit ergab, hochzutraden und Luka zu draften, war ich zugegeben einigermaßen begeistert.

Nowitzki war noch ein Jahr an seiner Seite, bevor er die Karriere beendete. Wie wichtig war das im Nachhinein?

Nelson: Oh, extrem wichtig, keine Frage. Es schlagen zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits hätte ich sehr viel dafür gegeben, wenn das Schicksal es so gewollt hätte, dass Dirk und Luka beide in ihrer Blütezeit in einer Mannschaft hätten spielen können. Dirk und Luka zusammen? Das wäre Wahnsinn gewesen. Aber es sollte nicht sein. Auf der anderen Seite bin ich sehr froh, dass Dirk in Lukas erstem Jahr noch Teil des Teams war. Dirks Einfluss auf Luka war immens. Wie verhalte ich mich abseits des Courts? Was ist wichtig? Worauf muss ich aufpassen? Dass Luka jemanden wie Dirk als leuchtendes Vorbild hatte in seiner Rookie-Saison, war extrem entscheidend für seine rasante Entwicklung. Kombiniert mit der Erfahrung, dass er in jungen Jahren für Real schon auf so hohem Niveau gespielt hat, war das sicher auch der Schlüssel dafür, dass Luka keine lange Eingewöhnungszeit brauchte. Da war er gegenüber Dirk, der direkt vom Training mit Holger Geschwindner aus irgendeiner Turnhalle in die NBA kam, natürlich klar im Vorteil.