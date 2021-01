NBA verschärft Corona-Maßnahmen nach vermehrten Spiel-Absagen

Nach der Häufung von positiven Tests und Spielabsagen hat die NBA die Maßnahmen gegen Corona verschärft. Die neuen Regeln treten sofort in Kraft wie die Liga in einem Statement am Dienstagabend bekannt gab.

Für die kommenden zwei Wochen sind alle Spieler und Team-Mitarbeiter angehalten, daheim zu bleiben. Ausnahmen gibt es nur für Training und Spiele, dringende Bedürfnisse oder außergewöhnliche Umstände.

Wenn die Spieler nicht bei der Mannschaft sind, dürfen sie nur mit anderen Mitgliedern aus dem Haushalt, der Familie oder Haushaltspersonal interagieren. Bei Auswärtsfahrten sind Gäste in den Hotelzimmern verboten, dazu ist das Verlassen des Hotels untersagt. Ausnahmen gibt es für Team-Aktivitäten und Notfälle.

Hier sind weitere Maßnahmen, mit welchen die NBA eine Verbreitung des Coronavirus verhindern möchte