NBA-Rückkehr nach Seattle? Bürgermeisterin "sehr optimistisch"

Die Bürgermeisterin von Seattle, Jenny Durkan, hat mit Commissioner Adam Silver über eine potenzielle Rückkehr der NBA nach Seattle gesprochen. Sie sei "sehr optimistisch", dass die ehemalige Heimat der SuperSonics in Zukunft ein Expansions-Team bekommen wird.

Silver hatte vor wenigen Wochen angemerkt, dass eine Expansion zu einem gewissen Zeitpunkt "unausweichlich" sei, wann genau dieser Zeitpunkt kommt, ließ er aber offen. Wenig später gab es offenbar ein Gespräch zwischen Silver und Durkan, in der die Bürgermeisterin von Seattle dem Wunsch der Stadt nach einem NBA-Team nochmals beteuerte.

"Es sind sehr gute Nachrichten für die Stadt Seattle, dass sie über ein Expansions-Team nachdenken", sagte Durkan gegenüber dem TV-Sender KING5. "Ich war ehrlich zu [Silver]. Er weiß, dass Seattle ganz vorne dabei sein will. Wir sind der Ort, an dem das neue Team sein sollte."

Von 1967 bis 2008 waren in Seattle die SuperSonics beheimatet, bevor die komplette Franchise nach Oklahoma City umzog und in Thunder umbenannt wurde. Die Basketball-Begeisterung in der Westküstenmetropole ließ aber seither nicht nach, Seattle wird schon seit Jahren neben unter anderem Las Vegas als potenzieller Kandidat genannt, wenn es um ein Expansion-Team geht.

Derzeit wird die Climate Pledge Arena in Seattle aufwendig renoviert, dort werden ab der Saison 2021/22 die Seattle Kraken als neuestes Expansion-Team der NHL spielen. Die alte und damals nicht den Standards entsprechende Arena war offiziell einer der Hauptgründe für den Umzug der Franchise.

NBA: Diese Städte könnten bei einer Expansion der Liga infrage kommen © getty 1/15 2,5 Milliarden Dollar - so viel müssten Investoren angeblich hinblättern, um in der NBA ein Expansions-Team zu gründen. Interessenten dafür soll es angeblich einige geben. Welche Städte sind die ehesten Optionen für eine Expansion? © getty 2/15 SEATTLE: Die Fans trauern noch immer ihren SuperSonics nach, sind aber dennoch heiß auf Basketball. 41 Jahre war das Team in Seattle, bevor die komplette Franchise nach Oklahoma City umzog. © getty 3/15 Damals war das Problem, eine neue Halle zu finden. Bald gibt es allerdings eine renovierte Climate Pledge Arena und ein neues NHL-Team. Commissioner Adam Silver lobte kürzlich den "enormen Support" in der Stadt für Basketball. © getty 4/15 LAS VEGAS: Das Geld ist da, die Touristen haben Bock und die neue T-Mobile Arena steht zur Verfügung. Die Golden Knights waren eine Erfolgsstory in der NHL, die NBA wird das sicher wahrgenommen haben. © getty 5/15 MEXICO CITY: 21 Millionen Einwohner und keinerlei Konkurrenz, das spricht für die mexikanische Hauptstadt. Außerdem gibt es die 2012 erbaute Mexico City Arena mit 22.300 Sitzplätzen. Leider müsste jedes andere Team mindestens 2 Stunden hinfliegen. © getty 6/15 MONTREAL: Investoren wollen schon länger ein weiteres NBA-Team nach Kanada holen. Montreal zählt zu den 20 beliebtesten Metropolen in Nordamerika. Mit dem Bell Center haben sie eine passende Arena, in der zur Zeit die Canadiens aus der NHL spielen. © getty 7/15 VANCOUVER: Ähnlich wie in Seattle werden hier schmerzlichst die Grizzlies vermisst. Zudem ist mit der Rogers Arena eine geeignete Heimat für das Team bereits gefunden. © getty 8/15 LOUISVILLE: Kleiner Markt, aber auch hier gibt es keine Konkurrenz durch ein anderes Team aus den vier großen US-amerikanischen Sport-Ligen. Das KFC Yum! Center (heißt wirklich so) wäre zudem verfügbar. © getty 9/15 KANSAS CITY: Auch hier wartet bereits die passende Austragungsstätte, das T-Mobile Center. NBA Preseason sowie NCAA Spiele gab es hier schon reichlich. © getty 10/15 SAN DIEGO: Die Steuerzahler haben zwar keine Lust, ihr Geld für eine neue Arena herzugeben, aber die Stadt ist wunderschön, zieht Touristen an und hat eine leidenschaftliche Zuschauerschaft. © getty 11/15 ST. LOUIS: Hier ist zwar primär der Baseball zuhause, dennoch gibt der Markt noch ein weiteres Big4-Team her. © getty 12/15 ANAHEIM: Viele Investoren mit tiefen Taschen und das Honda Center warten nur auf ein NBA-Team. Jedoch könnten sich sowohl die L.A. Lakers als auch Clippers quer stellen, da sie den Markt nicht weiter teilen wollen. © getty 13/15 AUSTIN: Die größte Stadt in den USA, die kein Big4-Team sein Eigen nennen kann. Aber auch hier könnten andere Texas-Franchises Stress machen, allen voran die nahegelegenen San Antonio Spurs. © getty 14/15 SAN JOSE: Zehntgrößte Stadt im Lande, Kapital ist vorhanden, aber den Warriors gehört die Gegend. Schwer gegen diese Franchise anzukommen, vor allem nach dem Umzug nach San Francisco. © getty 15/15 Wildcard - LONDON: Der Brexit könnte diese wunderbare Idee vernichtet haben, doch eine Mini-Chance bleibt bestehen. Jeder freut sich über ein Gast-Spiel in The Smoke. Der Weg ist auf Dauer aber schon verdammt weit ...

Bis zu einer Erweiterung der Liga wird es allerdings wohl noch einige Jahre dauern, wie Liga-Offizielle zuletzt durchsickern ließen. Die letzte Expansion erfolgte 2004, als die damaligen Charlotte Bobcats (heute Hornets) in die Association aufgenommen wurden. ESPN spekulierte zuletzt, dass eine neue Besitzer-Gruppe bis zu 2,5 Milliarden Dollar an Expansionsgebühren für ein neues Team hinblättern müsste.