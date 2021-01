NBA-Gerüchte: Brooklyn Nets angeblich hinter Cavs-Center JaVale McGee her

Die Brooklyn Nets haben angeblich Interesse an JaVale McGee, um den dünnen Frontcourt aufzubessern. Der Backup-Center der Cleveland Cavaliers könnte aufgrund der zahlreichen Big Men im Kader der Cavs womöglich verfügbar werden.

Vom angeblichen Interesse der Nets an dem 33-Jährigen berichtete Sam Amico von FortyEightMinutes.com. Seine Quellen gehen davon aus, dass Brooklyn schon bald einen Versuch starten wird, McGee per Trade in den Big Apple zu lotsen.

Nach dem Blockbuster-Trade um James Harden ist die Frontcourt-Rotation der Nets stark ausgedünnt. In Person von Jarrett Allen hat Brooklyn seinen womöglich besten Center abgegeben, hinter Starter DeAndre Jordan sieht derzeit Rookie Reggie Perry einige Minuten, auch Jeff Green wird von Zeit zu Zeit als Fünfer eingesetzt.

Für die aktuell löchrige Defense ist dieses Trio aber wohl keine dauerhafte Lösung. Entsprechend kursierten schon nach dem Harden-Trade, der in Brooklyn ein Offensiv-Monster um The Beard, Kyrie Irving und Kevin Durant geschaffen hat, Gerüchte, dass die Nets noch vor der Trade Deadline im März oder auf dem Buyout-Markt Verstärkung auf den großen Positionen suchen werden.

McGee ist hinter Andre Drummond und Allen nur noch die dritte Center-Option bei den Cavs, in den vergangenen beiden Spielen kam er nicht zum Einsatz. Der dreimalige Champion (zweimal mit den Warriors und einmal mit den Lakers) legt in der aktuellen Saison in 13 Einsätzen im Schnitt 8,0 Punkte, 6,2 Rebounds und 1,1 Blocks auf (in 16,9 Minuten).