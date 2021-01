NBA News: Dirk Nowitzki "hasste" LeBron James und die Miami Heat laut J.J. Barea

Dirk Nowitzki gewann im Jahr 2011 bekanntlich gegen die Miami Heat den einzigen Titel seiner illustren NBA-Karriere. Wie sein langjähriger Teamkollege J.J. Barea nun sagte, war die Finalserie damals eine sehr persönliche Angelegenheit für Nowitzki.

Nowitzki und seine Mavs trafen im Jahr 2011 auf die Heat, als diese sich gerade erst im Sommer zuvor als "Superteam" formiert hatten: LeBron James und Chris Bosh stießen damals zu Dwyane Wade hinzu, der schon 2006 mit den Heat gegen Nowitzkis Mavericks seine erste Meisterschaft gewonnen hatte.

Miami wurde damals zum meistgehassten Team der NBA und wie J.J. Barea nun im Podcast "The Old Man and the Three" sagte, konnte auch Nowitzki mit dieser Star-Truppe nichts anfangen. "Er hat Miami gehasst", sagte Barea. "Er hasste LeBron, Wade und Bosh. Er würde das nie sagen, aber er konnte sie nicht ausstehen."

J.J. Barea: "Es hat ihn sehr verletzt"

Für Nowitzki sei es dabei zunächst keine persönliche Angelegenheit gewesen, eher sei ihm die Idee zuwider gewesen, dass sich drei Stars auf diese Art und Weise zusammentaten. Während der Finalserie kam dann allerdings eine neue Dynamik in die Rivalität, als Nowitzki vor Spiel 5 krank wurde und sich LeBron und Wade darüber öffentlich lustig machten.

"Als LeBron und Wade auf diesem Video gehustet haben, um sich über seine Krankheit lustig zu machen, das hat ihn wirklich verletzt", sagte der Puerto Ricaner. "Er würde das nie sagen, aber er hat das Video gesehen, es hat ihn sehr verletzt, und es hat ihn noch zusätzlich angestachelt, ihm diesen Extra-Schub gegeben, um sie endgültig zu besiegen."

Nowitzki und die Mavs gewannen damals Spiel 5 und entschieden die Serie dann in sechs Spielen auswärts in Miami. Das Verhältnis insbesondere mit Wade war schon seit 2006 angespannt gewesen, in ihren späteren Jahren haben sich beide jedoch wieder angenähert. Auch James betonte schon mehrfach, Nowitzki sei einer seiner Lieblingsspieler überhaupt in der NBA.