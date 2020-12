NBA: Will Barton oder Michael Porter Jr.? Wer startet bei den Denver Nuggets?

Noch ist unklar, wer bei den Denver Nuggets als Small Forward starten wird. Will Barton äußerte zuletzt, dass er kein Interesse an einer Bankrolle habe. Konkurrent Michael Porter Jr. zeigte sich ob der Aussagen verständnisvoll.

"Ich habe kein Interesse daran, Sixth Man zu sein", hatte Barton am Mittwoch nach dem 126:95-Sieg gegen Portland erklärt. Der Forward gab in diesem Spiel nach langer Verletzungspause sein Comeback, in der Zwischenzeit hatte sich Porter Jr. für den Job als Starter auf der Drei empfohlen.

MPJ kam dann im Spiel darauf tatsächlich nur von der Bank, während Barton starten durfte. "Jeder weiß, dass Will ein Starter ist", gab sich Porter nun diplomatisch. "Er hat Leistung gezeigt und deswegen sind seine Aussagen nicht verwerflich. Er sieht sich als Starter und ich sehe mich auch als Starter."

Gleichzeitig appellierte der 22-Jährige weiter, dass das Team im Vordergrund stehen muss. "Wir müssen zusammenhalten, wenn wir etwas erreichen wollen. Was auch immer passiert, wir müssen unsere Rollen akzeptieren, wie sie sind."

In Bartons Abwesenheit hat Porter sich bei den Nuggets festgespielt. Nach dem Restart legte der Youngster im Schnitt 22 Punkte auf und wurde ins All-Second Team der Seeding Games gewählt. Auch in den Playoffs deutete Porter an, dass er sich einen Platz in der Starting Five verdient hätte. Barton spielte vor seiner Verletzung ebenfalls eine starke Saison und verbuchte 15,1 Punkte sowie 6,3 Rebounds im Schnitt.