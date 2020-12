NBA - Schafft es Talen Horton-Tucker in die Rotation der Los Angeles Lakers? "Er macht meinen Job schwer"

In Abwesenheit eines Großteils der festen Rotationsspieler hat Talen Horton-Tucker im zweiten Preseason-Spiel der Los Angeles Lakers für Aufsehen gesorgt. Mit 33 Punkten gegen die L.A. Clippers empfiehl sich der Swingman für größere Aufgaben.

Horton-Tucker, der erst am 25. November seinen 20. Geburtstag gefeiert hatte, hatte schon im ersten Spiel gute Ansätze gezeigt, um beim 131:106 am Sonntag nun mit 33 Punkten, 10 Rebounds, 4 Assists und 4 Steals zu begeistern. Dabei verzeichnete er einen Plus/Minus-Wert von +36 in stolzen 41 Minuten Einsatzzeit.

Horton-Tucker spielte dabei mehr als die Hälfte der Minuten, die er als Rookie vergangene Saison in der Regular Season auf dem Court stand (81) - vor allem deshalb, weil Head Coach Frank Vogel seine Stars schonte und weitere Youngster wie Devontae Cacok und Kostas Antetokounmpo aufgrund der "Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle der Liga" nicht eingesetzt werden durften.

"Er macht meinen Job damit mit Sicherheit schwerer", sagte Vogel im Anschluss auf die Frage, ob er nun auch in der festen Rotation der Lakers einen Platz für "THT" finden müsse. "Wir haben ein sehr tiefes Team. Hier sind keine Minuten garantiert. Er wird weiter auf einem sehr hohen Level spielen müssen."

Horton-Tucker wurde 2019 mit dem 46. Pick gedraftet und verbrachte vergangene Saison vor allem Zeit in der G-League, die Lakers sehen ihn als Langzeitprojekt. In den Playoffs durfte er gegen die Houston Rockets allerdings kurzzeitig sein Potenzial andeuten und in der kommenden Saison könnten sich die Parameter ein wenig verschieben.

Talen Horton-Tucker: "Ich sehe das als Segen an"

Die Lakers haben ein tiefes Team, allerdings geht der Champion genau wie alle anderen Teams aufgrund der Corona-Pandemie in eine sehr ungewöhnliche Saison. Vogel dürfte versuchen, vor allem die Superstars LeBron James und Anthony Davis während der Saison ein wenig zu schonen, um sie für die Playoffs möglichst fit zu halten.

Das kann jemandem wie Horton-Tucker entgegenkommen. "Ich sehe das als Segen an", sagte er nach dem Spiel gegen die Clippers über seine Situation beim Meister. "Es ist verrückt, denn ich denke, wie viele 19- oder 20-Jährige bekommen so eine Erfahrung? Nicht viele. Ich genieße es deswegen einfach, jeden Tag von Superstars zu lernen."

Bei den Lakers nannte er zudem ein Anschauungsbeispiel, wie auch er sich entwickeln könnte: Alex Caruso. Der defensivstarke Guard hatte sich über die vergangenen beiden Jahre aus der G-League hochgearbeitet und durfte dann zuletzt in Spiel 6 der NBA Finals starten. "Die Reise ist bei jedem unterschiedlich, aber die von AC war wirklich sehr gut", sagte Horton-Tucker.

Die Statistiken von Talen Horton-Tucker