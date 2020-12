NBA-News - Russell Westbrook nach Trade zu den Wizards: "Werde mich niemals ändern"

Russell Westbrook hat sich erstmals zu seinem Trade von den Houston Rockets zu den Washington Wizards geäußert und betont, dass er seine Mentalität auf dem Court niemals verändern werde. Zudem freue sich der 32-Jährige auf das Zusammenspiel mit Bradley Beal.

"Ich freue mich riesig darauf", sagte Westbrook in einer virtuellen Pressekonferenz angesprochen auf seinen zukünftigen Backcourt-Partner. "Brad hat das Talent eines Superstars. Mein Job ist es, ihn aufzubauen und weiter zu pushen, besser zu werden. Deshalb bin ich hier. Ich bin froh, sein Partner zu sein, und werde versuchen, es einfacher für ihn zu machen."

Die Wizards fädelten Ende vergangener Woche einen Trade mit den Houston Rockets ein, der Westbrook im Tausch für John Wall und einen geschützten Erstrundenpick in die US-amerikanische Hauptstadt brachte. Angeblich hatte der 32-Jährige einen Trade aus Texas gefordert, nachdem es offenbar zu Unstimmigkeiten innerhalb der Organisation kam. Der Point Guard spielte nur eine Saison an der Seite von James Harden in Houston.

"Ich bin jetzt in Washington", sagte Russ angesprochen auf die angebliche Trade-Forderung. "Ich bin glücklich damit, wo ich bin, und verstehe, wie wichtig es ist, sich auf mein neues Team, die Organisation und die Gemeinde, die Leute hier zu fokussieren."

Auf das Verhältnis zu seinen ehemaligen Teamkollegen in Houston wollte Westbrook nicht eingehen, allerdings gab der neunmalige All-Star zu, dass er durch sein Verhalten auf dem Court missverstanden wird. "So wie ich das Spiel spiele, übertragen viele Leute auf die Person, die ich bin. Wie ich spiele und wie ich mich abseits des Courts verhalte, sind aber zwei verschiedene Personen", so Westbrook.

"Wenn ich auf dem Court stehe, habe ich keine Freunde. Ich versuche auch nicht, freundlich zu sein. Ich versuche, jemanden in den Hintern zu treten", führte Brodie weiter aus. "Ich habe keine Zeit für Händeschütteln und ich werde das niemals ändern."

Westbrook: Chance zu gewinnen "wirklich hoch"

Westbrook will die Wizards gemeinsam mit Beal und einem jungen Team nach 2018 erstmals wieder in die Playoffs führen. Die vergangenen beiden Spielzeiten endeten für Washington jedoch nur mit 32 beziehungsweise in der verkürzten Saison 2019/20 mit 25 Siegen. Dennoch schätzte der Point Guard die Chance mit den Wizards zu gewinnen als "wirklich hoch" ein.

Vergangene Saison legte Westbrook im Rockets-Trikot in der regulären Saison 27,2 Punkte, 7,9 Rebounds sowie 7 Assists pro Spiel aus bei Wurfquoten von 47,2 Prozent aus dem Feld und 25,8 Prozent von Downtown.

In den Playoffs schwächelte die neue Nr.4 der Wizards, allerdings hatte Westbrook zu diesem Zeitpunkt auch eine COVID-19-Infektion sowie eine Oberschenkelblessur hinter sich. In den letzten Saisonwochen vor der Unterbrechung zeigte er dagegen den vielleicht besten Basketball seiner Karriere.