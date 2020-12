NBA-News: Los Angeles Lakers führen offenbar erste Gespräche mit Dennis Schröder über Vertragsverlängerung

Die Los Angeles Lakers haben offenbar erste Gespräche mit Dennis Schröder bezüglich einer Verlängerung seines im kommenden Jahr auslaufenden Vertrags geführt. Dies berichtet ESPNs Adrian Wojnarowski. Die Verhandlungen sollen Mitte Februar intensiviert werden.

Bereits vor Saisonbeginn soll es einen Austausch zwischen den Parteien gegeben haben. Ein erstes Angebot einer Verlängerung für zusätzliche zwei Jahre und 33,4 Millionen Dollar soll Schröder allerdings abgelehnt haben. Dies ist jedoch die maximale Offerte, die die Lakers dem Deutschen vor dem 16. Februar machen können.

Zwischen diesem Termin und dem Start der 2021er-Offseason kann ein Vertrag zu höheren Bezügen abgeschlossen werden, möglich wären dann maximal 83 Millionen Dollar über vier Jahre. Sollte vor der Offseason kein neuer Vertrag zustande kommen, würden die Lakers zumindest Schröders Bird Rights besitzen und könnten für das Re-Signing über den Salary Cap gehen.

Schröder befindet sich im letzten Jahr seines 4-Jahres-Vertrags über 70 Millionen Dollar, der ihm 2020/21 15,5 Millionen einbringt. Er kam im November in einem Trade für Danny Green und einen Erstrundenpick aus Oklahoma City in die Stadt der Engel. Derzeit ist eine Verlängerung auf zusätzliche zwei Jahre und 105 Prozent des aktuellen Jahresgehalts begrenzt.

Der 27-Jährige kann auf sieben Jahre in der NBA mit den Atlanta Hawks und den Thunder zurückblicken. In OKC spielte er die beste Saison seiner Karriere und kam auf 18,9 Punkte, 4 Assists, 4 Rebounds und fast 38,5 Prozent aus der Distanz. In Los Angeles soll er primär LeBron James im Ballvortrag entlasten.