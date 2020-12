NBA-News: LeBron James zum vierten Mal zum AP Male Athlete of the Year gewählt

Lakers-Star LeBron James hat zum vierten Mal den Award als Male Athlete of the Year der Associated Press gewonnen. Bei der Auszeichnung, deren Ergebnisse durch eine Abstimmung unter den Sportredakteuren der Presseagentur ermitteln werden, setzte sich James (Stimmen) knapp gegen Quarterback Patrick Mahomes (71) sowie Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton (14) durch.

Mit seinem vierten Award zieht James, der außerdem in den Jahren 2013, 2016 und 2018 Platz eins belegte, mit den bisherigen Rekordpreisträgern Tiger Woods und Lance Armstrong gleich. Die Rekordsieger bei den Frauen - deren Ergebnisse werden erst am Sonntag bekanntgegeben - sind Babe Dickerson (6), Serena Williams (5) und Chris Evert (4).

"Ich weiß immer noch, was ich auf dem Platz machen kann und gebe dem Spiel alles, was ich habe", sagte James der AP. "Derzeit kann ich aber abseits des Feldes einen größeren Einfluss haben. Und ich will Menschen weiterhin mit der Art inspirieren, wie ich Basketball spiele. Aber es geht um so viel mehr: Leute kultivieren, zusammenbringen, stärken."

James gewann in der vergangenen Saison den NBA-Titel mit den Los Angeles Lakers, zudem agierte er als eines der Gesichter der Black-Lives-Matter-Bewegung und setzte sich dafür ein, dass möglichst viele Amerikaner sich an den US-Wahlen beteiligten. Seine More-Than-A-Vote-Organisation sorgte für mehr als 42.000 Freiwillige, die an Wahlstationen halfen.

Der AP-Award wird bereits seit 1931 vergeben, obwohl damit prinzipiell der Weltsportler des Jahres gewählt wird, ist eine Auszeichnung von Nicht-Amerikanern äußerst selten. Titelträger bei den Herren, die nicht aus den USA stammen, waren letztmals MLB-Star Jose Altuve (Venezuela, 2017) und Sprinter Ben Johnson (Kanada, 1987). Bei den Damen gewannen die Golferinnen Lorena Ochoa (Mexiko, 2007) und Annika Sörenstamm (Schweden, 2005).