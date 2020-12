NBA: Lakers-Coach Frank Vogel will Dennis Schröder keinen Starter-Platz garantieren

Dennis Schröder betonte in den vergangenen Tagen, dass er für die Los Angeles Lakers ein Starter sein möchte. Lakers-Coach Frank Vogel lobte den deutschen Nationalspieler, wollte aber noch kein Versprechen abgeben.

"Er wird einer unserer wichtigsten Spieler sein und viele Minuten sehen", versicherte Vogel auf seiner ersten Pressekonferenz der neuen Saison. "Ich mag es, mit welchem Willen er spielt. Er ist auf dem Feld richtig eklig, man hasst es, gegen ihn zu spielen und man freut sich, wenn er in deinem Team ist."

Wie Schröders Rolle genau aussehen wird, wollte Vogel jedoch noch nicht verraten, als er auf die Aussagen des Point Guards angesprochen wurde, dass dieser starten wolle. "Dafür ist es noch viel zu früh, aber ich werde mir das natürlich ganz genau anschauen."

Der deutsche Nationalspieler nannte es vor einigen Tagen noch "eine Bedingung" für den Trade von Oklahoma City nach Los Angeles. "Ein, zwei Jahre in Oklahoma Erfahrung sammeln und dann wieder von Anfang an auf dem Feld stehen - das war immer der Plan", führte Schröder aus.

In den vergangenen beiden Jahren gab Schröder bei den Thunder den Sixth Man und wurde in der Saison 2019/20 Zweiter im Voting um den Award für den besten Bankspieler des Jahres. Schröder trat dabei vor allem als Scorer auf und legte durchschnittlich 18,9 Punkte und 4,0 Assists in 30,8 Minuten auf.

Dennis Schröder passt gut zu LeBron James

Viel Zeit verbrachte Schröder dabei an der Seite von All-NBA-Spieler Chris Paul, mit welchem er dem Ball teilte. Nun wird sich der Braunschweiger mit dem vielleicht besten Spieler der Welt, LeBron James, arrangieren müssen. Vogel sieht darin aber kein Problem: "Das Gute an Dennis ist, dass er mit und ohne den Ball eine gute Rolle spielen kann. Deswegen glauben wir, dass er sehr gut zu LeBron James passt. Beide werden davon profitieren."

Noch habe Vogel aber keine festen Pläne, wie sein neues Team spielen soll. "Wir werden jetzt ins Camp gehen und schauen, welche Lineups am besten funktionieren, um Spiele zu gewinnen", versicherte Vogel, der die Neuzugänge - inklusive Schröder als "nasty dudes" adelte.

Neben Schröder kamen auch Marc Gasol, Montrezl Harrell und Wesley Matthews neu zu den Lakers, während Rajon Rondo, Danny Green, Avery Bradley, Dwight Howard und JaVale McGee das Team verließen.

