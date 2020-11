NBA: Dennis Schröder will Starter bei den Los Angeles Lakers sein

Dennis Schröder wurde in Diensten der Oklahoma City Thunder in der vergangenen Saison beinahe zum besten Sechsten Mann der Liga gekürt. Nun kämpft der Deutsche mit den Los Angeles Lakers um den Titel - und dabei will der Point Guard unbedingt starten.

"Das war für mich eine Bedingung", antwortete Schröder im Interview mit der Morgenpost auf die Frage, ob er davon ausgeht, dass er für die Los Angeles Lakers in der anstehenden Saison starten werde: "Ein, zwei Jahre in Oklahoma Erfahrung sammeln und dann wieder von Anfang an auf dem Feld stehen - das war immer der Plan."

Aus Sicht von Schröder habe er sich den Status als Starter durchaus verdient. "Ich gebe immer alles - ob ich in blau oder lila-gelb spiele, ganz egal." Der Point Guard will in Los Angeles aber weiter von LeBron lernen, so wie er sich auch schon in den vergangenen Jahren als Mitspieler von Russell Westbrook, Paul George oder Chris Paul weiterenwtickelt hatte.

"Ich bin mir sicher, dass ich durch ihn den nächsten Schritt in meiner Karriere machen kann", sagte Schröder zudem über die Chance, an der Seite von James zu spielen. Die Erwartungen sind in Kalifornien aber andere, das ist auch Schröder bewusst, der seinen ersten Ring in der NBA anpeilt. "Für die Lakers gibt es nur den Titel. Intern sprechen wir natürlich davon. Wir wollen definitiv um die Meisterschaft spielen."

Schröder spielt seit 2013 in der NBA nachdem die Atlanta Hawks den Braunschweiger mit dem 17. Pick auswählten. In Atlanta spielte der Nationalspieler bis 2018, dann wurde Schröder zu den Oklahoma City Thunder getradet.

Für OKC gab Schröder zwei Jahre den Sixth Man, in der vergangenen Saison wurde der Guard hinter seinem neuen Mitspieler Montrezl Harrell zum zweitbesten Bankspieler der Saison gewählt. Über seine Karriere legte Schröder bisher 14,1 Punkte und 4,0 Assists bei 43,6 Prozent aus dem Feld auf.

Die Statistiken von Dennis Schröder 2019/20