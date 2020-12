NBA-News: Knicks-Rookie Obi Toppin fällt mit Wadenverletzung vorerst aus

Die New York Knicks werden vorerst auf Obi Toppin verzichten müssen. Der Rookie hat sich eine Zerrung in der rechten Wade zugezogen, das teilte das Team nach einer MRT-Untersuchung am Samstag mit.

Demnach soll der 22-Jährige in sieben bis zehn Tagen neu evaluiert werden, solange wird er definitiv pausieren müssen. Kommende Woche stehen vier Partien im Spielplan der Knicks, in denen die Traditionsfranchise folglich ohne den Nr.8-Pick um den ersten Saisonsieg kämpfen muss.

Toppin zog sich die Verletzung beim Saisonauftakt der Knicks gegen die Indiana Pacers zu. Zuvor hatte der Big 9 Punkte, 3 Rebounds und 2 Blocks in 24 Minuten Einsatzzeit aufgelegt. Das Spiel ging für die Knicks mit 107:121 verloren, auch die zweite Partie der noch jungen Spielzeit gegen die Sixers endete mit einer Niederlage (89:109).

"Das ist ein Teil des Spiels", sagte Knicks-Coach Tom Thibodeau nach der neuerlichen Pleite angesprochen auf die Toppin-Verletzung. "Man hatte aufgrund der langen Pause ohnehin das Gefühl, dass es Verletzungen geben würde. Es ist aber nur eine Zerrung. Er wird jeden Tag ein paar Mal behandelt werden und wird so viel Zeit in Spielfilm investieren wie möglich."