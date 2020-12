NBA: Ja Morant verletzt sich bei Grizzlies-Sieg bei den Brooklyn Nets am Knöchel

Ja Morant hat sich beim Sieg seiner Memphis Grizzlies bei den Brooklyn Nets am Knöchel verletzt und musste mit einem Rollstuhl in die Katakomben gebracht werden. Womöglich hat der Guard aber Glück im Unglück, der Knöchel soll nicht gebrochen sein.

Laut Informationen von Adrian Wojnarowski (ESPN) ergab eine schnelle Röntgen-Untersuchung, dass Morants Knöchel nicht gebrochen sei. Allerdings wird das Team im Laufe des Tages ein MRT machen, um zu sehen wie sehr der Knöchel beschädigt ist.

Grizzlies-Coach Taylor Jenkins hielt sich nach dem Overtime-Sieg der Grizzlies in Brooklyn ebenfalls bedeckt, ein Einsatz in der Nacht auf Mittwoch in Boston erscheint aber unwahrscheinlich. "Das ist ein harter Schlag", gab Jenkins zu. "Ich weiß, dass er zurückkommen wird, in den nächsten Tagen wissen wir mehr."

Der amtierende Rookie of the Year verletzte sich in der ersten Halbzeit, als er versuchte, einen Sprungwurf von Timothee Luwawu-Cabarrot zu blocken. Dabei landete der Spielmacher unglücklich auf dem Fuß des Franzosen und konnte das linke Bein nicht mehr belasten. Morant hüpfte mit dem rechten Bein sofort zur Grizzlies-Bank, wo er schmerzverzehrt zu Boden ging. Nach einigen Minuten wurde der 21-Jährige dann mit einem Rollstuhl in die Kabine gefahren.

Im vierten Viertel kehrte der Youngster dann mit einem Boot sogar wieder auf die Bank zurück, um zu sehen, wie seine Teamkollegen in der Verlängerung den ersten Sieg der Saison einfuhren. Morant war in den ersten beiden Spielen über dominant und legte trotz der beiden Niederlagen durchschnittlich 36 Punkte und 8 Assists auf.