NBA - Becky Hammon von den San Antonio Spurs erste Frau als Head Coach: "Ein sehr wichtiger Moment"

Durch die Ejection von Gregg Popovich bei der Niederlage der San Antonio Spurs gegen die Los Angeles Lakers übernahm in Becky Hammon erstmals eine Frau den Job des Head Coaches während eines NBA-Spiels. Die 43-Jährige sprach von einem wichtigen Moment.

"Das war natürlich eine große Sache, ein sehr wichtiger Moment", sagte Hammon nach dem Spiel gegen die Lakers. Bei noch knapp vier Minuten im zweiten Viertel wurde Spurs-Coach Gregg Popovich mit zwei technischen Fouls ejected, nachdem sich dieser nach einem ausgebliebenen Piff nicht beruhigen wollte. In der Vorsaison hatte noch Tim Duncan bei einer ähnlichen Situation Pops Aufgaben übernommen, doch die Spurs-Legende zog sich vor der Saison wieder zurück.

So war es an Hammon, die restlichen 28 Minuten des Spiels - ausgerechnet gegen den amtierenden Champion - zu coachen. "Ich bin nun seit 13 Jahren hier in San Antonio und habe viel Zeit investiert. Aber auch die Franchise hat viel Zeit investiert und mir dabei geholfen, dass ich besser werden kann."

Im Coaching Staff der Spurs ist Hammon nun schon seit sieben Jahren, zuvor spielte sie sieben Jahre für das WNBA-Team San Antonio Silver Stars. Die 43-Jährige steht nun bereits zum wiederholten Male für die Hall of Fame zur Auswahl, in den Vorjahren ging sie jedoch leer aus.

Popovich sieht in Hammon zukünftigen Head Coach

Schon vor dem Spiel hatte Popovich, unwissend, dass er wenige Stunden später ejected werden würde, bereits in höchsten Tönen über Hammon gesprochen. "Als sie spielen sah, erkannte ich ihre Führungsqualitäten. Sie war selbstbewusst und ihre Mitspielerinnen orientierten sich an ihr", erklärte Popovich.

"Sie hat alle Voraussetzungen, um mal ein richtig guter Coach in der NBA zu sein", schwärmte Pop weiter. Womöglich könnte Hammon Popovich (71) ablösen, wenn dieser dann doch mal in Rente geht. In der Zwischenzeit bewarb sich die 43-Jährige aber auch bei anderen Teams um einen Posten als Head Coach. Zuletzt ging sie bei den Indiana Pacers leer aus, die sich stattdessen für den früheren Raptors-Assistenten Nate Bjorkgren entschieden.